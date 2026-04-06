حالة الطقس الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق
ادعوا له بالشفاء.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية
عمرو أديب لرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التلاجات مرعبة.. والأخير يكشف السبب
تحذير عاجل من التعليم بشأن اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية
منها كورولا وشيري أريزو.. 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري
إعلام إيراني: قصف محطة كهرباء في مشهد شمال شرق إيران
حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم
استشهاد 12 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
بعد البراءة.. ترحيل البلوجر شاكر محظور للسجن لتنفيذ حكم حبسه في قضية نشر فيديوهات خادشة
بعد وصفه بالمجنون.. ترامب يتجاهل الرد على دعوات تقييم صحته العقلية
أحمد موسى: الأزمات الدولية لم تعد تقتصر تأثيراتها على مناطق النزاع فقط
هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل
الإشراف العام
فن وثقافة

درة: يوسف شاهين صاحب الفضل عليا في تواجدي كممثلة في السينما المصرية

سعيد فراج

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، حلت الفنانة درة، في الجزء الثاني ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، وذلك بعد نجاحها في موسم رمضان الماضي 2026، بمسلسل علي كلاي، رفقة الفنان أحمد العوضي. 

وقالت درة ان الجمهور هو المبتغي الذي اطمح ان اصل اليه واتمني دايما ان اسعدهم وأدقق في اختيار أدواري ، وللعلم يوسف شاهين هم من ساندني في بدايتي وكان السبب في تواجدي وتمثيلي بمصر وقال لي وقتها هتكوني مصرية علي الرغم من انك تونسية لانك هتخدي من الروح المصرية 

وأضافت انني احب الصمت والنظرات المعبرة في التمثيل ، ويهمني قيمة العمل افضل من البطولة المطلقة واحب العمل مع الموهوبين حتي ولو كان صعب ويهمني الموهبة وضربت مثل بالراحل خالد صالح ، ونحتاج الي الراحة من الالم في حياتنا ولا يهمني ما يقال في ضهري واهتم بان اكون سعيدة 

وعلي جانب آخر  تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم ، واجابت علي العديد من الأسئلة ،  وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية 

كما تحدثت عن حياته الخاصة وزواجها ، ووفاة والدها وحزنها الشديد لفراقه  

وتضمن الجزء الاول الحديث عن كواليس مسلسل علي كلاي، وتحضيرات شخصية ميادة الديناري،  وكواليس خاصة تذاع لاول مرة عن شخصية ميادة واللون الشعبي والقوة لهذه الشخصية  والشر بداخل شخصية "ميادة الديناري " ، والمشاهد التي جمعتها مع احمد العوضي ، وهل وافقت علي تمثيل هذه الشخصية الشريرة منذ البداية ومن تحدث معاها حوّل المسلسل ، بجانب حديثها عن عودتها للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سعر الذهب

400 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

السرطان

عشبة غير متوقعة تعالج السرطان والزهايمر

بالصور

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى
ملتقى الهناجر الثقافى

بمتوسط مليون جنيه .. أفضل 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏
سيارة ‏SUV‏

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

