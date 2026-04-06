درة: يوسف شاهين صاحب الفضل عليا في تواجدي كممثلة في السينما المصرية

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، حلت الفنانة درة، في الجزء الثاني ضيفة على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ، وذلك بعد نجاحها في موسم رمضان الماضي 2026، بمسلسل علي كلاي، رفقة الفنان أحمد العوضي.

وقالت درة ان الجمهور هو المبتغي الذي اطمح ان اصل اليه واتمني دايما ان اسعدهم وأدقق في اختيار أدواري ، وللعلم يوسف شاهين هم من ساندني في بدايتي وكان السبب في تواجدي وتمثيلي بمصر وقال لي وقتها هتكوني مصرية علي الرغم من انك تونسية لانك هتخدي من الروح المصرية

وأضافت انني احب الصمت والنظرات المعبرة في التمثيل ، ويهمني قيمة العمل افضل من البطولة المطلقة واحب العمل مع الموهوبين حتي ولو كان صعب ويهمني الموهبة وضربت مثل بالراحل خالد صالح ، ونحتاج الي الراحة من الالم في حياتنا ولا يهمني ما يقال في ضهري واهتم بان اكون سعيدة

وعلي جانب آخر تحدثت خلال لقائها عن أبرز الفنانات اللاتي قدمت دور المعلمة وتقدم رسائل لهم ، واجابت علي العديد من الأسئلة ، وكشفت العديد من الأسرار والكواليس حوّل مسيرتها الفنية ومشاريعها المستقبلية

كما تحدثت عن حياته الخاصة وزواجها ، ووفاة والدها وحزنها الشديد لفراقه

وتضمن الجزء الاول الحديث عن كواليس مسلسل علي كلاي، وتحضيرات شخصية ميادة الديناري، وكواليس خاصة تذاع لاول مرة عن شخصية ميادة واللون الشعبي والقوة لهذه الشخصية والشر بداخل شخصية "ميادة الديناري " ، والمشاهد التي جمعتها مع احمد العوضي ، وهل وافقت علي تمثيل هذه الشخصية الشريرة منذ البداية ومن تحدث معاها حوّل المسلسل ، بجانب حديثها عن عودتها للدراما الرمضانية من جديد بعد غياب.