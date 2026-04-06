حسام المندوه: انفراجة قريبة في ملف أرض الزمالك.. ومكافآت استثنائية للاعبين

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن كواليس عدة ملفات داخل القلعة البيضاء، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار.

ووجه المندوه الشكر إلى أحمد حسام ميدو، مؤكدًا تقديره لما قدمه من دعم للنادي خلال الفترة الماضية، ومساهمته في خدمة الزمالك رغم انشغالاته.

وفيما يتعلق بملف أرض النادي، أوضح أن الاتجاه في فترة سابقة كان نحو الحصول على أرض بديلة خلال وجود الوزير أشرف صبحي، قبل أن تبدأ الإدارة الحالية في دراسة الموقف بشكل شامل، سواء بالاستمرار في الأرض القديمة أو البحث عن بدائل.

وأشار إلى أن هناك أكثر من قطعة أرض قيد الدراسة حاليًا، مع ترجيح كفة الأرض البديلة، مع وجود بصيص أمل في استكمال المشروع القديم، مؤكدًا أن النادي يسعى بقوة للدخول في مجال الاستثمار العقاري.

وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن هذا الملف، في ظل إدراك المسؤولين لأهمية توفير أرض للنادي، مشيرًا إلى وجود دعم مرتقب من الجهات المعنية، إلى جانب تواصل الإدارة مع عدد من المسؤولين لدفع الملف نحو الحل.

وعن الفريق الأول، أكد المندوه أن الأجواء داخل النادي إيجابية، مشيرًا إلى وجود مكافآت استثنائية ومتزايدة للاعبين مع كل فوز، في ظل الأداء المميز والدعم الجماهيري الكبير، رغم التحديات التي يواجهها الفريق.

وفيما يخص قضايا الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، شدد على أن الإدارة تعمل على حل الأزمات القائمة، مع وجود مفاوضات جارية للوصول إلى تسويات، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب، وموجهًا التحية لجماهير النادي على دعمها المستمر.

وبشأن ملف فرجاني ساسي، فضل المندوه عدم التعليق في الوقت الحالي.

كما أعلن عن اقتراب إطلاق التطبيق الرسمي لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه سيمثل خطوة مهمة لدعم النادي ماليًا، إلى جانب كونه وسيلة للتواصل مع الجماهير والاستفادة من أفكارهم في تطوير المنظومة داخل القلعة البيضاء.