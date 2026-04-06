فريق متكامل.. مدرب ريال مدريد يشيد بـ بايرن ميونخ

يتوقع ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن يرتقي فريقه إلى مستوى الحدث؛ عندما يستضيف بايرن ميونخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو" غدًا الثلاثاء، حيث يتطلعون إلى التعافي من هزيمة مؤلمة في الدوري.

وتلقت آمال ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني، ضربة قوية، يوم السبت، بعد خسارته 1-2 خارج أرضه أمام مايوركا المهدد بالهبوط؛ مما جعله متأخرًا بـ 7 نقاط عن برشلونة المتصدر في الترتيب.

وقال أربيلوا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "أخبرتهم أنه ليس هناك وقت للتفكير فيما حدث، وكل ما نفكر فيه هو الفوز غدًا".

ويواجه ريال مدريد اختبارًا صعبًا ضد بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني، الذي يتصدر الدوري الألماني بفارق 9 نقاط، واحتل المركز الثاني في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، حيث لم يتعرض إلا لهزيمة واحدة.

وأضاف: "إنهم عدوانيون في الدفاع، ولا يخشون شيئًا، وشجعان، ويراقبون لاعبيهم عن كثب، ويتراجعون بسرعة هائلة، وبكثافة، وبالسرعة التي يجلبونها إلى المباراة".

وأكمل: "إنهم فريق متكامل للغاية يمتلك الكثير من الأسلحة لإحداث الضرر، وإنهم قادرون على تسجيل الكثير من الأهداف ولديهم دفاع يشارك فيه الجميع".

وأكمل: "فريق ريال مدريد الذي لطالما صمد أمام خصوم من الطراز الرفيع، وسنواجه فريقًا هو الأكثر ثباتًا في أوروبا، وسيمثل اختبارًا حقيقيًا لنا، ولتاريخنا مع هذا الخصم المميز، وأنا متأكد من أننا سنحظى بليلة رائعة، تمامًا كما حدث أمام مانشستر سيتي".

تأهل ريال مدريد بسهولة إلى ربع النهائي بفوز ساحق بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين على مانشستر سيتي.