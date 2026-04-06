على طريقة مسلسل حكاية نرجس.. القبض على سيدة خطفت طفلة وسجلتها باسم زوجها منذ 12 عاما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التليفزيونية، بشأن اختطاف طفلة من أهليتها منذ 12 عاما، وذلك على غرار ما شهده مسلسل حكاية نرجس.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين قيام إحدى السيدات (عاملة نظافة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي) باختطاف الطفلة المذكورة خلال عام 2014 وقيامها بتزوير أوراق ثبوتية لها باسم "كريمة زوجها"؛ للحيلولة دون العثور عليها، وكذا إستخراج شهادة وفاة مزورة لزوجها- آنذاك-؛ لإبراز كون الطفلة يتيمة، بغرض التربح غير المشروع من خلال استجداء المواطنين والجمعيات الخيرية.

وأمكن تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة، وضبط مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها؛ أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما أمكن التوصل لوالدي الفتاة المخطوفة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر)، وتم التأكد من صحة نسبها، وتسليمها لهما.

واتخذت الإجراءات القانونية.



