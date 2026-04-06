حبوب جديدة لإنقاص الوزن.. أستاذ كبد يكشف التفاصيل

أكد الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أنه هناك دواء جديد عبارة عن حبوب حصلت على موافقات عالمية، تعد بمثابة علاج فعال لـ"إنقاص الوزن - السكر - الكبد الدهني".

وقال أشرف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: "بجانب الأقراص الجديدة التي تتسبب في ضجة كبيرة؛ لا بد من تواجد أسلوب غذاء ونظام غذاء صحي".

وتابع أشرف عمر: "القرص الجديد يسهم في إنقاص الوزن من 10 لـ 12%".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الموافقة على حبة جديدة لإنقاص الوزن؛ في خطوة قد توسع خيارات علاج السمنة.

ومن المقرر طرح الدواء تجاريًا تحت اسم "Foundayo"، مع إمكانية الحصول عليه بأسعار تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لأصحاب الاشتراكات في التأمين الطبي، وتصل إلى نحو 349 دولارًا، بحسب الجرعة.