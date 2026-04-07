مع استمرار تهديدات ترامب.. هل يتفاقم التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران؟

قال العقيد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني، ظاهر مراد، إن المرحلة الأخيرة من الصراع شهدت تصعيدًا ملحوظًا على مختلف المستويات، سواء على صعيد مسرح العمليات أو نوعية الأسلحة المستخدمة.

وأوضح خلال مداخلة مع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصعيد يتجلى في توسع نطاق المواجهات، بما في ذلك دخول الحوثيين في اليمن على خط الأحداث، إلى جانب استخدام أسلحة نوعية، مثل صواريخ كروز التي أطلقها حزب الله باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأضاف أن تطورات أخرى، من بينها سقوط طائرة أمريكية وعمليات إنقاذ طاقمها قرب الأراضي الإيرانية، تعكس اتساع رقعة التوتر وتشابك مسارح العمليات.

وأشار مراد إلى أن هذه المؤشرات تدل على أن المشهد العسكري مرشح لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تعثر المفاوضات وانتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران.