فوزي العشماوي: تصريحات ترامب تجاه إيران تخالف تقارير الاستخبارات والنظام الإيراني يثبت قوته وسيطرته

أكد السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترامب يضرب بعضر الحائط، تقاير الإستخبارات، ويدعي أن إيران لا تمثل أي تهديد أو مخاطر على أمريكا، وهو أمر خاطئ خاصة بعد ضربات إيران.

وقال فوزي العشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن إيران تعتقد انها قادرة على انزال الخسائر النسبية في الأهداف الأمريكية والإسرائيلية وتؤكد أن النظام الإيراني قوي ولم يستسلم.

وتابع أن أمريكا طالبت ايران بفتح مضيق هرمز، ولكن ايران ترغب في أن يكون هناك وقف للعدوان عليها وأن يكون هناك ضمانات دولية.