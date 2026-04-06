خبير نووي: سهل على إيران ضرب مفاعل ديمونه

أكد الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا وجهت ضربة نووية إلى إيران لن تتأثر مصر نهائيًا، ولن تصل إليها أي إشعاعات، مشيرًا إلى أن التأثير الأكبر سيكون على دول الخليج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإشعاع سينتقل عبر الجو، وهو ما يمثل خطورة كبيرة، كما قد ينتقل عبر المياه من خلال محطات التحلية، مؤكدًا أن حركة التجارة في الخليج العربي ستتوقف.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير إيران، باعتبارها حليفًا للصين، التي تحصل على 90% من النفط من إيران، مشيرًا إلى أن أمريكا تسعى لمحاصرة الصين.

وأوضح: "أمريكا وإسرائيل فتوات العالم دلوقتي محدش يقدر يكلمهم، ولو دولة أوروبية هتضر يقولك القانون الدولي، ولكن إذا إيران اضطرت لا يعنيهم".

وأشار إلى أن محطة بوشهر تضم نحو 210 أطنان من المواد المشعة، منها 72 طنًا داخل المفاعل، محذرًا من أن تدميرها قد يؤدي إلى كارثة كبرى.

ولفت إلى أن إيران قد تستهدف مفاعل ديمونة، مؤكدًا أن ضربه سيكون سهلًا بالنسبة لها، وأنه يحتوي على أكثر من 2000 طن من المواد المشعة، وهي أخطر من بوشهر، مشددًا على ضرورة تحرك دول الخليج لمناقشة هذا الملف.