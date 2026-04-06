الجنرال دان كين : تحطم طائرة أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار المفقود في إيران

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين، اليوم الاثنين، إن طائرة أمريكية تحطمت أثناء عمليات البحث عن الطيار المفقود في إيران حيث تعرضت لنيران معادية أثناء اشتباكها مع القوات الإيرانية.

أوضح القائد الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- أن طائرة أمريكية من طراز A-10 ثندربولت كانت "تشن هجومًا عنيفًا على القوات الإيرانية وتشتبك معها في معركة قريبة لإبعادها" عن طيار المقاتلة F-15 التي أسقطت الجمعة الماضية، وكانت أيضًا "المسؤولة بشكل أساسي عن التواصل مع الطيار".

وأضاف كين أنه بعد إصابة الطائرة، "واصل الطيار القتال وأكمل مهمته، ثم بعد خروجه من الطائرة، حلق بها فوق دولة أخرى وتأكد من عدم إمكانية هبوطها".

ثم قرر الطيار القفز بالمظلة فوق أراضي صديقة، ووفقًا لكين، "تم إنقاذه بسرعة وبأمان، وهو الآن بصحة جيدة".