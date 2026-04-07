غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تريليوني قدم مكعبة.. أحمد موسى يعلن بشرى سارة بشأن الغاز المصري
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
إيني تكشف عن غاز طبيعي في البحر المتوسط باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب
عاجل | استهداف عدواني لسكة الحديد في إيران وجسور خطوط الاتصال.. والحرس الثوري يتوعد
شوبير: نظريًا وعلى الورق الزمالك الأقرب لحصد لقب الدوري الممتاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد شم النسيم.. 7 إجازات أخرى يحصل عليها الموظفون في 2026

عبد الرحمن سرحان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العامل على حقوقه الاجتماعية والإنسانية، حيث نص القانون على عدة أنواع من الإجازات بخلاف الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة.

الإجازات الرسمية

ينص القانون على أن يحصل العامل على إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة.

وفي حال تشغيل العامل خلال هذه الإجازات، يحق له الحصول على أجر إضافي يعادل مثلي أجر اليوم، أو الحصول على يوم إجازة بديل بناءً على طلبه الكتابي.

الإجازة السنوية

حدد القانون مدة الإجازة السنوية وفق سنوات الخدمة، حيث تكون:

15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما يحصل العاملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو بالمناطق النائية على 7 أيام إضافية بقرار من الوزير المختص.

وأكد القانون أن الإجازة السنوية لا تشمل العطلات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، ويجب ألا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، كما لا يجوز للعامل التنازل عنها.

الإجازة العارضة

يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة بحد أقصى 7 أيام في السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة الواحدة عن يومين، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية.

إجازة الوضع الخاصة بالولادة (للرجال)

أقر القانون حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في يوم ولادة طفله، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، ولا تُخصم من رصيد الإجازات.

إجازات الامتحانات والدراسة

يحق للعامل الذي يتقدم لامتحانات دراسية الحصول على:

إجازة من رصيد الإجازة السنوية إذا أخطر صاحب العمل قبل الامتحان بـ15 يومًا.

إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وذلك لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل.

الإجازة المرضية

يستحق العامل إجازة مرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة، ويُصرف الأجر خلالها وفق قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تكون في المنشآت الصناعية على النحو التالي:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر بنسبة 85%.

3 أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل في الشفاء.


كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية أو تحويل الإجازة المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد.

منع العامل حال مخالطة مريض معد

كما أجاز القانون منع العامل من مباشرة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض مصاب بمرض معد من أسرته، وذلك بناءً على قرار طبي حفاظًا على الصحة العامة.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

أرشيفية

طائرات مسيرة.. إصابة 15 جنديا أمريكيا في هجوم إيراني على قاعدة بالكويت

لجنة التضامن

تضامن الشيوخ توصي برفع المخصصات المالية لبند الكوارث في موازنة الوزارة

سامي نصر الله

برلماني: توجيهات القيادة السياسية تدعم انطلاقة قوية للصناعة الوطنية

مجلس النواب

بعد تحركات بالبرلمان لإلغائها.. ما الحالات التي يجوز فيها التصالح بالجرائم النووية والإشعاعية؟

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد