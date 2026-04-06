بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

الإشراف العام
رئيس التحرير
طه جبريل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن “حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية”؛ وذلك تزامنا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم.

ويستعرض “صدى البلد” حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية، وحالات حرمان الموظف من الاجازة وتعويضه عنها فيما يلى:

تشغيل الموظف في العطلات

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن: يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الـ 50 عاما.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية؛ يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه؛ سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

محكمة

تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالمشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات في السلام

المتهم

القبض على شخص إدعى محاولة سيدة خطف طفلتين بالمنوفية

مدير أعمال شاكر محظور

لحظة خروج مدير أعمال شاكر محظور بعد قرار البراءة في حيازة المخدرات

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد