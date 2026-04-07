قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مشروع عملاق.. النقل تنشر أحدث تصوير جوي للمرحلة للخط الرابع لمترو الأنفاق

حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. 

وقالت الوزارة إنه مشروع عملاق يجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر  ويتم تنفيذه بأيدي المهندسين والعمال المصريين المهرة، كما رصدت أبرز المعلومات عن المشروع كالآتي:

   1- يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.

2- تمتد المرحلة الأولى منه الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات) ، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

3- يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات كذلك أعمال الحفر النفقي و تتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الاولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه )  حيث وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير والثانية فى الطريق الى محطة الاهرامات  والثالثة وصلت محطة  مدكور والرابعة وصلت محطة الطالبية 

وجار تجميع ماكينتي حفر الانفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث تم انزال اول الماكينات بمحطة الفسطاط  علي أن تبدأ اعمال حفر النفق الاول من منتصف شهر ابريل  في اتجاه محطة الملك الصالح للوصول فى النهاية إلى محطة المساحة ، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر مايو المقبل  من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح للوصول فى النهاية إلى محطة المساحة

4- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية) حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقاً إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة ثم شرقاً بمحور السادات ثم يمتد شمالاً بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية.

5- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.

6- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة  الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

7- المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة).

8- من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد إكتمال تنفيذه.

وزارة النقل الخط الرابع لمترو الأنفاق المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

