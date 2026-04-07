محافظ بني سويف يوجه بتذليل العقبات أمام مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف اجتماعًا موسعًا اليوم، لمناقشة إجراءات تسهيل تنفيذ مشروع وزارة النقل (هيئة السكك الحديدية) الخاص برفع كفاءة وتطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة بني سويف، ضمن مشروع "تطوير نظم الإشارات بني سويف/القاهرة"، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ المشروع، وتسريع وتيرة العمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية اللازمة لرفع مستوى الأمان بمزلقانات السكك الحديدية، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، فضلًا عن تحسين السيولة المرورية بمحيط المزلقانات.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، والأستاذة شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس مجدي سامي مدير الإدارة المركزية لهندسة السكك الحديدية، ومديري مديريات الطرق والنقل، والطرق والكباري، والري، والأوقاف، ومديري إدارات المرور والأملاك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة الكهرباء، ومسؤولي سكك حديد بني سويف.