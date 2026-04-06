جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة المرافق والإنارة، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلًا عن حملات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري "أمس" تنفيذ قرار غلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع شملت عزبة بلبل وشارع رياض وطريق أحمد وهبة والمدخل البحري والطريق الدائري والروضة وشارع حلمي الملط وجسر إسلام وميدان مولد النبي وشارع حافظ وشارع صفية زغلول، وامتدت أعمال النظافة إلى الوحدات القروية حيث تم رفع كميات من القمامة والمخلفات من قرى حاجر بني سليمان وإبشنا وباها وإهناسيا الخضراء ودموشيا وبليفيا والدوالطة والحكامنة ومدخل قرية باروط، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية باها.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة والشناوية، حيث شملت الأعمال شارع الجيش والمصرفين القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم متابعة سير العمل خاصة.

في ملف التصالح، وفي قرية دلاص تم تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بقرية طنسا الملق، مع تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية ورفع التراكمات، وفي قرية أشمنت تم تنفيذ ردم أساس وفك شدة خشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب جمع المخلفات من القرى، مع استمرار العمل في الفترتين الصباحية والمسائية لرفع أي تراكمات جديدة، كما تم مسح وتنظيف الطريق الدائري وطريق بني صالح وكورنيش الإبراهيمية ورفع ناتج الأعمال، وفي ملف التعديات تم إزالة حالتي تعدٍ بقريتي عزبة تلت وطلا بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية، مع استمرار المتابعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين أعمال المركز التكنولوجي لتيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، كما تم متابعة أعمال توسعة الحائط الساند ورفع التربة الزائدة تمهيدًا لأعمال الرصف، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية ومنها بورسعيد والتحرير القبلي والمعهد الديني وطراد النيل قبلي وشارع مكي وعبدالوهاب ناجي و6 متر والمواصلة ومسجد الحسيني وفرحات والمركز الطبي والفخراني ومكة، مع متابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية، وشملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة ورفع تراكمات وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع بقرى طنسا وقمبش وطوة وسدس وهلية وصفط راشين وبني مؤمنة.