أخبار بني سويف|احتفال الأقباط بأحد الزعف.. وتكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا بمدرسة مياه الشرب

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

احتفال اقباط بني سويف بحد الزعف رافعين جريد النخيل والورود

احتفلت كنائس وأديرة محافظة بني سويف، اليوم الأحد، بعيد أحد الشعانين "أحد السعف" إحياءا لذكرى دخول السيد المسيح أورشليم، وأقيمت صلوات القداس، وسط فرحة المصلين .

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا بشرق النيل وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، مطالبًا الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعبن الي الله أن يحافظ على بلادنا الحبيبة مصر ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا الحبيبة مصر.

تموين بني سويف: ضبط أكثر من 300 مخالفة في حملات خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين ببني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 28 مارس 2026 حتى 3 أبريل الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

تكريم المتفوقين دراسيا ورياضيا بمدرسة مياه الشرب في بني سويف

كرمت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببني سويف، الطلبة الأوائل المتفوقين دراسيا من الصف الأول والثاني بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وكذلك الطلاب المتفوقين رياضيا الفائزين ببطولة كرة القدم في مسابقة الشركة القابضة وذلك تشجيعا لهم علي تفوقهم العلمي و الرياضي.يأتي ذلك ضمن أهتمام الشركة بطلبة المدرسة و تأهيلهم بأحدث المواد العلمية و التخصصية و الإهتمام الدائم بالتدريب العملي كي تؤهلهم لمواكبة التطور التكنولوجى في مجال التشغيل والصيانة لمياه الشرب والصرف الصحي.