صحة بني سويف: تقديم 2300 خدمة طبية والكشف على 760 حالة بمركز الفشن

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية سالم البحيري بمركز الفشن، ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف د.هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، لدعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية تحت إشراف الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، بتنفيذ القافلة الطبية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وضمت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 761 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 88 تحليل دم و66 تحليل طفيليات، و3 حالات أشعة عادية، وتحويل حالة واحدة لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، وإجراء 98 حالة موجات فوق صوتية، دون الحاجة لتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وسوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 185 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 2392 خدمة طبية، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".