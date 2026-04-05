تعاون أمني وتنفيذي لضبط الشوارع .. حملات مكثفة لضبط الحركة العامة في بني سويف خلال ساعات الغلق |صور

في إطار تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تابع اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، "أونلاين" خلال تواجده بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، جهود الأجهزة التنفيذية في مجال تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 بشأن تنظيم مواعيد غلق المنشآت التجارية والمحال العامة.

وتابع السكرتير العام المساعد، "عبر بث مباشر"، الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة، وتخفيض إنارة إعلانات الطرق المحددة لها الساعة التاسعة مساءً من السبت إلى الأربعاء، والساعة العاشرة يومي الخميس والجمعة.

وخلال تواصله مع رؤساء المدن، أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط الحركة العامة بالشارع.