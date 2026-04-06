صحة بني سويف: فحص 800 حالة وتقديم 2400 خدمة في قافلة علاجية بالفشن

نفذت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قافلة علاجية بقرية الحرية "3" مركز الفشن على مدى يومي 4 و5 أبريل الجاري،في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وضمت القافلة 6 عيادات طبية في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 802 مريض، مع صرف العلاج لهم بالمجان، مع إجراء 57تحليل دم، و61 تحليل طفيليات، و7حالات أشعة عادية، و71 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل 5حالات لإعداد تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى.

كما تضمنت القافلة تنظيم عدد من ندوات التثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متعددة من بينها التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، والرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وفي إطار المبادرات الصحية الوقائية، تم إجراء فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 200 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين إلى 2428خدمة طبية متنوعة.