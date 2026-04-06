قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لحظة خروج مدير أعمال شاكر محظور بعد قرار البراءة في حيازة المخدرات

مدير أعمال شاكر محظور
مدير أعمال شاكر محظور
رامي المهدي

شهد محيط محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، لحظة خروج مدير أعمال التيك توكر شاكر محظور عقب صدور قرار بالبراءة عنه في قضية حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بدون ترخيص.

وظهر مدير أعمال شاكر أثناء مغادرته وسط أجواء من الهدوء، عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي نظرت القضية واستعرضت الأدلة والدفوع.

ويأتي الإفراج عنه تنفيذًا لحكم المحكمة ببراءته هو والتيك توكر شاكر محظور من الاتهامات المنسوبة إليهما، ليُسدل الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها ببراءة التيك توكر شاكر محظور، والمتهم الثاني في القضية، من تهم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحيازة سلاح وذخائر نارية دون تصريح.

وقدم دفاع التيك توكر شاكر محظور، دفوعًا، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة وحيازة سلاح وذخائر نارية دون تصريح، تضمنت النقاط التالية:

- بطلان تفتيش الوحدات السكنية وما ترتب عليه من إجراءات؛ لعدم صدور إذن من النيابة العامة.

- بالنسبة للمتهم الثاني، بطلان إجراءات القبض عليه؛ لعدم حصولها في حالة التلبس، وخلو إذن النيابة العامة من موافقة القبض عليه.

- دَفَع الدفاع بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول (مأمور الضبط القضائي) في محضر الشرطة، مع أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

- التأكيد على غياب الأدلة الفنية على حدوث الواقعة، حيث جاءت عينات المتهمين في تحليل الطب الشرعي سلبية من تعاطي المواد المخدرة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمين كانا يعملان سابقًا ضباط شرطة، وأكدا أن القبض عليهما جاء بعد استقالتهما، والسعي وراء مصدر رزق آخر، وأنهما لم يمرّا بما مرّ به الشباب المتورطون في قضايا مماثلة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر شاكر محظور ومدير أعماله، في قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بالإضافة إلى حيازة سلاح وذخائر نارية بدون تصريح.

وقال التيك توكر شاكر أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بالمواد المخدرة الموجودة،: "أنا ماليش علاقة بالمخدرات خالص، أنا مش بشرب أي نوع من المخدرات".


 

التيك توكر شاكر محظور الإفراج البراءة شاكر محظور

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

