الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقوة 420 حصانًا.. سوبارو تطرح جيتاواي 2027| صور

سوبارو جيتاواي
سوبارو جيتاواي
صبري طلبه

كشفت سوبارو اليابانية عن سيارتها الجديدة كليًا جيتاواي 2027، التي تندرج ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، لتجمع بين الأداء الكهربائي والمفهوم العائلي. 

تأتي السيارة سوبارو جيتاواي بالتعاون مع تويوتا العريقة، وتتشابه مع النسخة هايلاندر الجديدة في الكثير من التفاصيل، وتشير التوقعات إلى أن تبدأ أسعار سيارة سوبارو من 50 ألف دولار.

سوبارو جيتاواي 2027

تصميم سوبارو جيتاواي 2027

تعتمد جيتاواي 2027 على لغة تصميم حادة وانسيابية، حيث تأتي بمصابيح أمامية وخلفية LED ، بالإضافة إلى مصابيح ضباب وخلوص أرضي يبلغ 21 سم.

وتم تزويد السيارة بعجلات رياضية كبيرة، وتوافر مساحة تخزين تصل إلى 1,291 لتر، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف تضيف لمسة ديناميكية وتحسن الأداء الهوائي، فيما يعزز نظام X-Mode الثبات والسيطرة أثناء القيادة في ظروف صعبة.

سوبارو جيتاواي 2027

سوبارو جيتاواي 2027 والأداء الكهربائي 

تستمد السيارة قوتها من محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 420 حصاناً، مدعومة بنظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي، ما يمكن جيتاواي من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 5 ثوانٍ، مع إمكانية سحب حمولة تصل إلى 1,588 كجم.

سوبارو جيتاواي 2027

بطارية ومدى سوبارو جيتاواي 2027

تتوفر سوبارو جيتاواي 2027 بحزمة بطارية بسعة 95.8 كيلوواط ساعة، ما يوفر مدى قيادة يزيد عن 483 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، وتسهم هذه البطارية الكبيرة في تحقيق توازن بين الأداء الديناميكي والطاقة اللازمة للرحلات الطويلة.

سوبارو جيتاواي 2027

مقصورة سوبارو جيتاواي 2027

تجمع جيتاواي بين الطابع الرياضي والفخامة العملية، مع مساحة واسعة للركاب ومواد عالية الجودة، وتدعم المقصورة أنظمة معلومات وترفيه متقدمة، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، مستشعرات الحركة، كاميرات المتابعة.

