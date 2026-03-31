سوبارو تقدم سامبار موديل 2026 لمهام النقل.. بهذا السعر

تعزز سوبارو اليابانية من تواجدها بقوة في السوق الياباني، من خلال مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الأداء الفني والتقني، أو من ناحية التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها فئة البيك أب التجارية.

وتعد السيارة سامبار واحدة من أبرز سيارات المهام التجارية والنقل المقدمة هناك، بعد أن طرحت بثوب محدث ضمن موديلات 2026، محافظة على المفهوم الخاص بها، صاحبة تصميم المقصورة الواحدة، مع الصندوق الخلفي للتخزين وحمل الأغراض.



سوبارو سامبار 2026

محرك وأداء سوبارو سامبار 2026

تعتمد سوبارو سامبار 2026 على محرك صغير مكون من 3 أسطوانات بسعة 660 سي سي، يولد قوة تبلغ 46 حصانًا، وتتوفر السيارة بخيارات متعددة لنظام الدفع، تشمل الدفع الخلفي أو الرباعي.

كما تقدم سوبارو سامبار 2026 بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي CVT، مع تجهيزات إضافية في نسخ الدفع الرباعي اليدوية مثل علبة تروس منخفضة المدى ونظام قفل تفاضلي خلفي لتعزيز القدرة على الحركة في الطرق الصعبة.

مواصفات سوبارو سامبار 2026

تنتمي سامبار إلى فئة المركبات التجارية صغيرة الحجم، حيث يعتمد تصميمها على تحقيق أقصى استفادة من المساحة ضمن أبعاد محدودة، حيث تتمكن من نقل البضائع الخفيفة داخل المدن أو العمل في البيئات الضيقة.

تأتي السيارة سوبارو سامبار 2026 مزودة بحزمة من تقنيات السلامة التي تهدف إلى تحسين مستوى الحماية، حيث تشمل نظام التعرف على إشارات المرور ونظام التحذير من مغادرة المسار، كما تعتمد على حزمة Smart Assist التي توفر مجموعة من أنظمة المساعدة للسائق، وتدعم السيارة كذلك حساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن.

وتشمل تجهيزات مقصورة السيارة نوافذ كهربائية ونظام تكييف يدوي، إلى جانب نظام صوتي بسيط، كما يمكن تجهيز السيارة بشاشة معلومات وترفيه اختيارية بقياس 9 بوصات تدعم التطبيقات الذكية، وتضم المقصورة أيضًا تفاصيل عملية مثل حوامل أكواب قابلة للتعديل.

أسعار سوبارو سامبار 2026 عالميًا

تطرح سوبارو سامبار 2026 بأسعار تبدأ من نحو 1,094,500 ين ياباني ما يعادل حوالي 6,800 دولار أمريكي، وترتفع الأسعار إلى 1,226,500 ين لنسخة الدفع الرباعي المزودة بناقل يدوي، بينما تصل إلى 1,628,000 ين لنسخة Gran Cab الأكبر حجمًا مع ناقل CVT ونظام دفع رباعي، أي ما يقارب 10,200 دولار.