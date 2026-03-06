أول سيارة سوبارو بميزة القيادة بدون استخدام اليدين

كشفت شركة "سوبارو" (Subaru) عن دخولها الرسمي لعصر القيادة الذاتية المتقدمة عبر طراز "أوتباك" موديل 2026، والذي حصل على نظام مساعد القيادة “بدون يدين” لأول مرة في تاريخ العلامة اليابانية.

ويمثل هذا النظام قفزة نوعية تتجاوز حزمة "EyeSight" التقليدية؛ حيث يتيح للسائقين رفع أيديهم عن عجلة القيادة أثناء السير على الطرق السريعة الرئيسية.

وتستهدف سوبارو من خلال هذه الخطوة منافسة كبار العمالقة في هذا المجال مثل "تسلا" ونظام "بلو كروز" من فورد، موفرة تجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا.

تكنولوجيا فائقة الدقة وسرعات تصل إلى 85 ميلًا في الساعة

يعتمد نظام سوبارو الجديد على دمج متطور بين بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والخرائط عالية الدقة (HD Maps)، ومجموعة مكثفة من الحساسات والكاميرات الرادارية المحيطة بالسيارة.

والمثير للاهتمام هو أن النظام يمكنه العمل بكفاءة عالية عند سرعات تصل إلى 85 ميلًا في الساعة (حوالي 137 كم/ساعة)، وهو ما يتفوق بمقدار 5 أميال على نظام فورد المنافس.

وتسمح هذه الميزة للسيارة بالتعامل مع معظم الطرق السريعة بين الولايات بمرونة تامة، مع الحفاظ على تمركز المركبة داخل الحارة المرورية وضبط المسافة الآمنة مع السيارات الأخرى.

التوافر في فئات "تورينج" وطموحات سوبارو التقنية لعام 2026

أوضحت الشركة أن نظام القيادة بدون يدين سيكون متاحًا بشكل حصري في فئات “تورينج” الفاخرة من طراز "أوتباك" الجديد كليًا.

ويسعى الصانع الياباني من خلال هذا التحديث إلى تغيير الصورة الذهنية لسياراته من مجرد مركبات مخصصة للطرق الوعرة والمغامرات إلى سيارات ذكية متطورة تقنيًا.

ومع دخول "أوتباك" جيلها الجديد في عام 2026، يتوقع المحللون أن تساهم هذه التقنية في جذب شريحة واسعة من محبي التكنولوجيا الذين يتطلعون للقيادة لمسافات طويلة دون عناء، مما يعزز من مكانة سوبارو في سوق سيارات الـ (SUV) المتنامي.