لعشاق الـ"سوبر كارز".. فيراري SF90 سبايدر بقدرات عالية الأداء

تعد فيراري SF90 سبايدر ضمن أسرع سيارات العلامة الايطالية العريقة، حيث تعتمد على منظومة هجينة عالية الأداء تمكنها من الوصول إلى 100 كم في أقل من 3 ثوانٍ، مع تصميم رياضي واضح ومحرك يجمع بين القوة والتقنيات الحديثة.

أبعاد السيارة فيراري SF90 سبايدر

ترتكز السيارة على عجلات رياضية بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، بينما يبلغ طولها الاجمالي نحو 4.71 متر، مع عرض يصل إلى 1.97 متر وارتفاع لا يتجاوز 1.18 متر، و قاعدة عجلات بطول 2.65 متر، كما يبلغ وزنها دون ركاب حوالي 1,860 كجم.

محرك فيراري SF90 سبايدر

تعتمد فيراري SF90 سبايدر على محرك بنزين ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد بمفرده 769 حصانًا، إلى جانب منظومة كهربائية تضيف 217 حصانًا، وتصل القوة الإجمالية إلى 986 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر. ويرتبط هذا النظام بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي.

تسارع فيراري SF90 سبايدر الخارقة

تُظهر السيارة قدرات تسارع قوية، حيث تنطلق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كم في الساعة، كما توفر إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 25 كيلومترًا، إلى جانب تحقيق معدلات استهلاك وقود تصل إلى 16.4 كم لكل لتر.

مواصفات فيراري SF90 سبايدر

تضم فيراري SF90 سبايدر مقاعد رياضية مع تحكم كهربائي، إلى جانب شاشة تدعم التطبيقات الذكية للتحكم في الوسائط والوظائف المختلفة، كما يتوفر مقود متعدد الوظائف يسهل الوصول إلى أهم الأوامر أثناء القيادة، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ونظام ترفيهي، ومثبت سرعة.

وتأتي فيراري SF90 سبايدر مزودة بحزمة من أنظمة الأمان التي تدعم الأداء العالي، من بينها نظام مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، كما تشمل التجهيزات حساسات حركة وكاميرات مساعدة، إلى جانب نظام رصد النقاط العمياء.