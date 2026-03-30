بقوة 680 حصانًا.. ماذا تقدم أستون مارتن DB12 الخارقة؟

تُعد استون مارتن DB12 واحدة من أبرز إصدارات علامة أستون مارتن الإنجليزية، حيث تأتي بتصميم عصري يجمع بين الطابع الرياضي والقدرات الفنية عالية الأداء، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد أستون مارتن DB12

تأتي أستون مارتن DB12 بطول يبلغ 4,750 مم، وعرض 1,950 مم، مع ارتفاع منخفض عند 1,290 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,805 مم، ويصل وزنها إلى 1,820 كجم، كما تأتي مزودة بعجلات رياضية بقياس 21 بوصة.

محرك أستون مارتن DB12

تعتمد DB12 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بتقنية التوين تيربو، بسعة 4.0 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 680 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتقدم استون مارتن DB12 بمعدل استهلاك وقود يبلغ 9.5 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 78 لترا.

أستون مارتن DB12 وتقنيات الحماية

تضم السيارة أستون مارتن DB12 مجموعة من أنظمة السلامة، من بينها التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، إلى جانب أنظمة قراءة المسار وتحذير الخروج عنه مع المساعدة على البقاء ضمن الحارة.

كما تشمل تحذير حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى كاميرات خارجية، إلى جانب وجود 6 وسائد هوائية.

تجهيزات أستون مارتن DB12

تقدم أستون مارتن DB12 مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، حيث تأتي بعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، إلى جانب شاشة ترفيه رئيسية بقياس 10.25 بوصة تدعم البلوتوث وآبل كار بلاي.

كما تضم شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، مع نظام صوتي مكون من 11 سماعة، وتتوفر مقاعد رياضية، إلى جانب فتحة سقف بانورامية ونظام تكييف أوتوماتيكي.