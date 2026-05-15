الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار مع إيران وتحذر من تداعيات التصعيد على العالم

دعت الصين إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار مع إيران في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن إنهاء الأزمة سيصب في مصلحة جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول المنطقة.



وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن استمرار التصعيد ألحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، مشددة على ضرورة إعادة فتح الممرات الملاحية سريعًا استجابة للمطالب الدولية.



وأكدت بكين أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق الأمثل لحل الأزمة، معتبرة أن استخدام القوة لن يؤدي إلى نتائج مستدامة، داعية إلى الحفاظ على زخم التهدئة والانخراط في تسوية سياسية تراعي مخاوف جميع الأطراف، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.



وفي السياق ذاته، أشارت الخارجية الصينية إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال لقائهما في بكين على تعزيز العلاقات الثنائية وبناء شراكة أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة.



كما أكدت الصين استمرار جهودها الدبلوماسية لدعم السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى مبادرات مشتركة مع باكستان وخطط لزيادة الدعم الدولي لمسار المفاوضات.