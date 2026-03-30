الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيراري تتعاون مع ناسا لإنقاذ سائقي سياراتها من الموت

فيراري وناسا
فيراري وناسا
في تعاون تقني غير مسبوق، أعلنت شركة فيراري الإيطالية عن شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لضمان أن سيارتها الكهربائية القادمة (Luce) لا تمثل خطرًا على راحة الركاب أو وعيهم نتيجة التسارع الفائق. 

وتأتي هذه الخطوة لتعكس فلسفة الصانع الإيطالي في عام 2026، والتي تركز على أن تظل السيارة "فيراري" في جوهرها قبل أن تكون مجرد مركبة كهربائية.

فيراري وناسا.. البحث عن "النقطة المثالية" للتسارع

كشفت فيراري أن التسارع المفرط واللحظي الذي تمتاز به المحركات الكهربائية قد يولد شعورًا مزعجًا أو غير طبيعي لجسم الإنسان، وهو ما دفعها للتعاون مع خبراء "ناسا". 

الهدف من هذه الأبحاث هو دراسة كيفية تأثير قوى الجاذبية الناتجة عن التسارع على الإدراك البشري ومستوى الراحة، للعثور على "النقطة المثالية" التي تجمع بين الأداء الرياضي الجبار والقدرة البشرية على الاستمتاع بالقيادة دون الشعور بالغثيان أو فقدان التوازن.

سيارة "Luce" الكهربائية.. المشاعر أولاً والأرقام ثانيًا

على عكس المنافسين الذين يتسابقون لتحقيق أقل أرقام في التسارع من 0 إلى 100 كم، تضع فيراري "إحساس القيادة" كأولوية قصوى في طرازها الكهربائي الأول. 

وتؤكد الشركة أن سيارة (Luce) تهدف إلى محاكاة الروح الميكانيكية التي ميزت محركات الاحتراق الداخلي، من حيث استجابة عجلة القيادة وتوزيع القوة، لضمان ألا يشعر السائق بأنه يقود مجرد "آلة رقمية" صامتة وجامدة.

أول فيراري كهربائية تقترب من خطوط الإنتاج

يقترب موعد الكشف الرسمي عن أول موديل كهربائي بالكامل من فيراري خلال هذا العام، حيث تشير التقارير إلى أن السيارة ستكون بمثابة ثورة في مفهوم السيارات الخارقة الصديقة للبيئة. 

ومن خلال الاستعانة بخبرات ناسا في التعامل مع التسارعات العالية لرواد الفضاء، تسعى فيراري لتقديم منتج يتفوق تقنيًّا في كيفية إدارة الطاقة وتوصيلها للعجلات بشكل "آدمي" يحترم الحواس البشرية ويمنح السائق الأدرينالين المطلوب بأمان.

يمثل هذا التعاون نقطة تحول في الصناعة، حيث بدأ المصنعون يدركون أن السرعة وحدها ليست كافية لكسب ولاء عشاق السيارات. 

ومن المتوقع أن تضع معايير "فيراري-ناسا" الجديدة أسسًا لكيفية تصميم أنظمة التعليق وتوصيل الطاقة في السيارات الكهربائية الفارهة لعام 2027 وما بعده، مما يضمن بقاء المتعة والارتباط العاطفي بين السائق وسيارته حتى في غياب صوت محركات الـ V12 الأسطورية.

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

استعدادًا لملاقاة الزمالك يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأربعاء

عروس بورسعيد

المحكمة تستدعي أسرة خطيب عروس بورسعيد في أولى جلسات المحاكمة

جانب من البروتوكول

دورات تدريبية بالقومي للبحوث لطلاب جامعة بنها في التخصصات النادرة

بالصور

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد