فيراري تتعاون مع ناسا لإنقاذ سائقي سياراتها من الموت

في تعاون تقني غير مسبوق، أعلنت شركة فيراري الإيطالية عن شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لضمان أن سيارتها الكهربائية القادمة (Luce) لا تمثل خطرًا على راحة الركاب أو وعيهم نتيجة التسارع الفائق.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس فلسفة الصانع الإيطالي في عام 2026، والتي تركز على أن تظل السيارة "فيراري" في جوهرها قبل أن تكون مجرد مركبة كهربائية.

فيراري وناسا.. البحث عن "النقطة المثالية" للتسارع

كشفت فيراري أن التسارع المفرط واللحظي الذي تمتاز به المحركات الكهربائية قد يولد شعورًا مزعجًا أو غير طبيعي لجسم الإنسان، وهو ما دفعها للتعاون مع خبراء "ناسا".

الهدف من هذه الأبحاث هو دراسة كيفية تأثير قوى الجاذبية الناتجة عن التسارع على الإدراك البشري ومستوى الراحة، للعثور على "النقطة المثالية" التي تجمع بين الأداء الرياضي الجبار والقدرة البشرية على الاستمتاع بالقيادة دون الشعور بالغثيان أو فقدان التوازن.

سيارة "Luce" الكهربائية.. المشاعر أولاً والأرقام ثانيًا

على عكس المنافسين الذين يتسابقون لتحقيق أقل أرقام في التسارع من 0 إلى 100 كم، تضع فيراري "إحساس القيادة" كأولوية قصوى في طرازها الكهربائي الأول.

وتؤكد الشركة أن سيارة (Luce) تهدف إلى محاكاة الروح الميكانيكية التي ميزت محركات الاحتراق الداخلي، من حيث استجابة عجلة القيادة وتوزيع القوة، لضمان ألا يشعر السائق بأنه يقود مجرد "آلة رقمية" صامتة وجامدة.

أول فيراري كهربائية تقترب من خطوط الإنتاج

يقترب موعد الكشف الرسمي عن أول موديل كهربائي بالكامل من فيراري خلال هذا العام، حيث تشير التقارير إلى أن السيارة ستكون بمثابة ثورة في مفهوم السيارات الخارقة الصديقة للبيئة.

ومن خلال الاستعانة بخبرات ناسا في التعامل مع التسارعات العالية لرواد الفضاء، تسعى فيراري لتقديم منتج يتفوق تقنيًّا في كيفية إدارة الطاقة وتوصيلها للعجلات بشكل "آدمي" يحترم الحواس البشرية ويمنح السائق الأدرينالين المطلوب بأمان.

يمثل هذا التعاون نقطة تحول في الصناعة، حيث بدأ المصنعون يدركون أن السرعة وحدها ليست كافية لكسب ولاء عشاق السيارات.

ومن المتوقع أن تضع معايير "فيراري-ناسا" الجديدة أسسًا لكيفية تصميم أنظمة التعليق وتوصيل الطاقة في السيارات الكهربائية الفارهة لعام 2027 وما بعده، مما يضمن بقاء المتعة والارتباط العاطفي بين السائق وسيارته حتى في غياب صوت محركات الـ V12 الأسطورية.