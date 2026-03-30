رسميًا.. انطلاق تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة| صور

كشفت شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، عن سيارتها الجديدة صاحبة اللقبTesla Model Y L ، والتي تعد واحدة من أبرز إصداراتها ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم تسلا Model Y L

تعتمد السيارة تسلا Model Y L على تصميم SUV بملامح رياضية واضحة، حيث حصلت على تعديلات في الأبعاد مقارنة بالإصدار القياسي، إذ تمت زيادة طول قاعدة العجلات بنحو 15 سم، فيما ارتفع الطول الإجمالي للسيارة بنحو 18 سم، وتتميز الواجهة الأمامية بخط ضوئي عريض يمنحها طابعًا حديثًا، إلى جانب مصابيح حادة التصميم، كما تتوفر بعجلات رياضية، ومقابض أبواب مخفية تعزز من الانسيابية، إضافة إلى سقف بانورامي، مع تصميم رباعي الأبواب.

تسلا Model Y L والأداء الكهربائي

تعتمد تسلا Model Y L على منظومة كهربائية بالكامل، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، كما توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 681 كم بحسب الفئة، وتستند هذه الأرقام إلى بطارية بسعة تقارب 82 كيلوواط ساعة.

مقصورة وتجهيزات تسلا Model Y L

تحافظ السيارة على فلسفة تسلا القائمة على تقليل العناصر التقليدية والتركيز على التحكم الرقمي، حيث تأتي بشاشة مركزية كبيرة تعمل باللمس، تمثل وحدة التحكم الرئيسية في معظم وظائف السيارة، مع دعم التطبيقات الذكية، كما تضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية.

وتقدم تسلا Model Y L مجموعة من التجهيزات التي تستهدف رفع مستوى الراحة، من بينها شاحن لاسلكي للهواتف، ومقاعد مزودة بخاصية التحكم الكهربائي، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور، مع حزمة من مستشعرات الحركة، وكاميرا للمتابعة، ومجموعة من أدوات الحماية.