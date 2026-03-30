أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية .. تعرف على الفئة الأولى

صبري طلبه

تواصل تويوتا كورولا 2026 تعزيز تواجدها كواحدة من أكثر السيارات اليابانية شهرة في السوق السعودي، وتقدم هناك عبر باقة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية، مع تصميم السيدان الشهير.

أبعاد تويوتا كورولا 2026

يبلغ طول السيارة نحو 4.63 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.78 متر، مع ارتفاع يقارب 1.43 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 470 لتر، إضافة إلى توفر عجلات بأحجام مختلفة تتراوح بين 15 و17 بوصة.

محركات وأداء تويوتا كورولا 2026 

تقدم كورولا 2026 أكثر من خيار للمحركات، يبدأ ذلك بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد 119 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي.

كما تتوفر نسخة هجينة تعتمد على محرك 1.8 لتر رباعي الأسطوانات مدعوم بنظام كهربائي، بإجمالي قوة يصل إلى 121 حصانًا وعزم 142 نيوتن متر، وبنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الاصدارات.

كما تقدم السيارة تويوتا كورولا 2026 محرك 2.0 لتر للفئة عالية الأداء، بقوة إجمالية قدرها 168 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، مع نفس ناقل الحركة CVT.

أسعار تويوتا كورولا 2026 في السوق السعودي

تنطلق أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية من 79,350 ريال للفئة الأساسية بمحرك 1.5 لتر، بينما تصل إلى 83,030 ريال لفئة XLI Executive من نفس المحرك.

وفي فئة محركات 2.0 لتر، تبدأ الأسعار من 83,605 ريال وتصل إلى 87,055 ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.

أما النسخة الهجينة فتسجل سعرًا يبلغ 88,780 ريال، في حين ترتفع الأسعار للفئات الأكثر تجهيزًا مثل Executive MR إلى 94,300 ريال، وتصل إلى 99,015 ريال لفئة GLI MR الأعلى ضمن التشكيلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

الوضوء

ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضح

حقوق الوالدين

أولادي عاقّين لي فهل أزورهم رغم كسر قلبي؟.. أمين الإفتاء يجيب

زيارة الأضرحة

هل زيارة الأضرحة والتبرك بها حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد