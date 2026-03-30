أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية .. تعرف على الفئة الأولى

تواصل تويوتا كورولا 2026 تعزيز تواجدها كواحدة من أكثر السيارات اليابانية شهرة في السوق السعودي، وتقدم هناك عبر باقة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية، مع تصميم السيدان الشهير.

أبعاد تويوتا كورولا 2026

يبلغ طول السيارة نحو 4.63 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.78 متر، مع ارتفاع يقارب 1.43 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 470 لتر، إضافة إلى توفر عجلات بأحجام مختلفة تتراوح بين 15 و17 بوصة.

محركات وأداء تويوتا كورولا 2026

تقدم كورولا 2026 أكثر من خيار للمحركات، يبدأ ذلك بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد 119 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي.

كما تتوفر نسخة هجينة تعتمد على محرك 1.8 لتر رباعي الأسطوانات مدعوم بنظام كهربائي، بإجمالي قوة يصل إلى 121 حصانًا وعزم 142 نيوتن متر، وبنواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء لجميع الاصدارات.

كما تقدم السيارة تويوتا كورولا 2026 محرك 2.0 لتر للفئة عالية الأداء، بقوة إجمالية قدرها 168 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، مع نفس ناقل الحركة CVT.

أسعار تويوتا كورولا 2026 في السوق السعودي

تنطلق أسعار تويوتا كورولا 2026 في السعودية من 79,350 ريال للفئة الأساسية بمحرك 1.5 لتر، بينما تصل إلى 83,030 ريال لفئة XLI Executive من نفس المحرك.

وفي فئة محركات 2.0 لتر، تبدأ الأسعار من 83,605 ريال وتصل إلى 87,055 ريال للفئات الأعلى تجهيزًا.

أما النسخة الهجينة فتسجل سعرًا يبلغ 88,780 ريال، في حين ترتفع الأسعار للفئات الأكثر تجهيزًا مثل Executive MR إلى 94,300 ريال، وتصل إلى 99,015 ريال لفئة GLI MR الأعلى ضمن التشكيلة.