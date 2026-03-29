تبدأ من 63 ألف ريال.. مواصفات أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية

تُعد تويوتا يارس أرخص سيارة تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الصغيرة، حيث يتم طرحها عبر عدة فئات تختلف من حيث مستوى التجهيزات والمواصفات.

أبعاد السيارة تويوتا يارس

يبلغ طول السيارة 4,425 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,740 مم، وارتفاعها 1,480 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,620 مم، أما وزنها، فيتراوح بين 1,030 و1,060 كجم، مع عجلات بقياس 15 بوصة.

القدرات الفنية للسيارة

تعتمد يارس 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 97 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 122 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 22.1 كم لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات يارس 2026

تقدم السيارة تويوتا يارس 2026 تجهيزات تتضمن، شاشة يتراوح قياسها بين 7 و9 بوصات لعرض الوسائط المتعددة والعدادات، تدعم النظام الترفيهي مع مكبرات صوت، كما تضم مقودًا متعدد الوظائف يسهل التحكم في بعض الخصائص أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء، ونوافذ ومرايات كهربائية.

تشتمل يارس 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة ومن بينها نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما زودت بوسائد هوائية، إلى جانب حساسات خلفية وكاميرا للمساعدة في الركن.

أسعار تويوتا يارس 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بعدة فئات تختلف من حيث التجهيزات، حيث تبدأ الأسعار من 63,825 ريال لفئة Y، فيما تصل إلى 66,700 ريال لفئة Y Limited، و69,690 ريال لفئة Y Plus، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى YX نحو 75,670 ريال.