قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا بريوس 2026 الجديدة

تويوتا بريوس موديل 2026
تويوتا بريوس موديل 2026

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا بريوس موديل 2026 ، وتنتمي بريوس لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا أكورد الهجينة وهيونداي أيونيك 6 .

 تويوتا بريوس موديل 2026

مواصفات تويوتا بريوس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم درامي انسيابي يشبه سيارات الكوبيه بفضل السقف المنخفض والخطوط الحادة، وبها واجهة أمامية بمصابيح LED رفيعة تعزز الهوية المستقبلية، وبها عجلات مقاس 19 بوصة تمنحها حضور قوي على الطريق.

 تويوتا بريوس موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة  تويوتا بريوس موديل 2026 بها، مواد مستخدمة تضاهي سيارات لكزس الفارهة، ومقاعد مريحة للغاية تدعم الجسم بشكل ممتاز في الرحلات الطويلة، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تدعم كافة أنظمة الترفيه، وبها لوحة عدادات رقمية تضع المعلومات الأساسية أمام عين السائق مباشرة .

محرك تويوتا بريوس موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 على قوتها من نظام هجين قابل للشحن (PHEV) متطور، ويجمع النظام بين محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 13.6 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة تصل إلى 220 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 تويوتا بريوس موديل 2026

تتسارع سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 65 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر،

سعر تويوتا بريوس موديل 2026

تباع سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 191 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتحولت من صناعة الأنوال النسيجية إلى عملاق عالمي للسيارات، وبدأت بإنتاج أول محرك (A) عام 1934 وسيارة (AA) عام 1936.

 تويوتا بريوس موديل 2026

اشتهرت تويوتا بالموثوقية، ونظام إنتاج تويوتا (TPS) القائم على "كايزن"، وأصبحت أكبر مصنع للسيارات عالمياً في 2008، ورائدة في السيارات الهجينة .

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
