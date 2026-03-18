شاهد| تويوتا بريوس 2026 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا بريوس موديل 2026 ، وتنتمي بريوس لفئة السيارات السيدان الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا أكورد الهجينة وهيونداي أيونيك 6 .

مواصفات تويوتا بريوس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم درامي انسيابي يشبه سيارات الكوبيه بفضل السقف المنخفض والخطوط الحادة، وبها واجهة أمامية بمصابيح LED رفيعة تعزز الهوية المستقبلية، وبها عجلات مقاس 19 بوصة تمنحها حضور قوي على الطريق.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 بها، مواد مستخدمة تضاهي سيارات لكزس الفارهة، ومقاعد مريحة للغاية تدعم الجسم بشكل ممتاز في الرحلات الطويلة، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تدعم كافة أنظمة الترفيه، وبها لوحة عدادات رقمية تضع المعلومات الأساسية أمام عين السائق مباشرة .

محرك تويوتا بريوس موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 على قوتها من نظام هجين قابل للشحن (PHEV) متطور، ويجمع النظام بين محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 13.6 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة تصل إلى 220 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تتسارع سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 65 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر،

سعر تويوتا بريوس موديل 2026

تباع سيارة تويوتا بريوس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 191 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتحولت من صناعة الأنوال النسيجية إلى عملاق عالمي للسيارات، وبدأت بإنتاج أول محرك (A) عام 1934 وسيارة (AA) عام 1936.

اشتهرت تويوتا بالموثوقية، ونظام إنتاج تويوتا (TPS) القائم على "كايزن"، وأصبحت أكبر مصنع للسيارات عالمياً في 2008، ورائدة في السيارات الهجينة .