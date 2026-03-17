تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل 48 ساعة من الكشف عنها.. تسريب صور ومواصفات سيارة وBMW i3

عزة عاطف

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الصين تسريبات مثيرة لصور يُعتقد أنها تعود لسيارة BMW i3 القادمة (النسخة الكهربائية من الفئة الثالثة)، وذلك قبل يومين فقط من الموعد الرسمي لتدشينها العالمي في مارس 2026. 

وظهرت ملامح السيارة بوضوح من خلال صور ملتقطة لشاشة المعلومات والترفيه داخل إحدى سيارات الاختبار، مما كشف عن تصميم مستوحى بشكل مباشر من الطرازات الاختبارية "(Neue Klasse) التي أبهرت الجمهور في المعارض السابقة.

تُظهر الصور المسربة تحولًا جذريًا في هوية بي إم دبليو الكهربائية، حيث تخلت السيارة عن الشبك الأمامي الضخم المعتاد لصالح تصميم أكثر بساطة وانسيابية يمتد بعرض المقدمة، مع دمج المصابيح الأمامية والشبك في وحدة بصرية واحدة. 

ويعكس هذا المظهر الفلسفة التصميمية الجديدة للعلامة البافارية التي تركز على الخطوط الحادة والأسطح النظيفة، مما يمنح السيارة طابعًا مستقبليًا يبتعد عن التصاميم التقليدية لمحركات الاحتراق الداخلي التي اعتاد عليها عملاء الفئة الثالثة.

استدامة شاملة في الهيكل والبطارية والداخلية

لا يقتصر ابتكار i3 الجديدة على الشكل الخارجي فحسب، بل تمتد فلسفة "نوي كلاسه" لتشمل الاستدامة في كل جزء من أجزاء السيارة.

وتعتمد بي إم دبليو في تصنيع هذا الطراز على استخدام مكثف للمواد المعاد تدويرها في بناء الهيكل والشاسيه، بالإضافة إلى استخدام مواد مستدامة داخل المقصورة. كما تم تطوير البطاريات الجديدة لتكون أكثر كفاءة وأسهل في إعادة التدوير عند انتهاء عمرها الافتراضي، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات صديقة للبيئة في تاريخ الشركة.

من المتوقع أن يضم الجيل القادم من i3 تقنيات عرض متطورة تشمل نظام "BMW Panoramic Vision" الذي يعرض المعلومات على الزجاج الأمامي بعرض السيارة بالكامل، وهو ما ألمحت إليه الصور المسربة من داخل المقصورة. ويهدف هذا النظام إلى تقليل تشتت السائق وتوفير تجربة قيادة تفاعلية تعتمد على الواقع المعزز، مع دمج كامل للذكاء الاصطناعي في إدارة أنظمة السيارة والترفيه، مما يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات تسلا وموديلات مرسيدس الكهربائية المتطورة.

الموعد المرتقب وتوقعات السوق العالمي

مع اقتراب التدشين الرسمي المقرر بعد يومين، يترقب عشاق السيارات الكهربائية الكشف عن الأرقام النهائية للمدى والأداء، حيث تشير التوقعات إلى أن المنصة الجديدة ستوفر زيادة في المدى بنسبة 30% مقارنة بالموديلات الحالية. ومن المنتظر أن تكون i3 الكهربائية الجديدة حجر الزاوية في استراتيجية بي إم دبليو للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة، مع توقعات بوصولها إلى الأسواق العالمية ومنطقة الشرق الأوسط في أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الباقيات الصالحات

نائبة وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة

حسام الشاعر

حسام الشاعر: طرح تحديات التراخيص وتسعير الأراضي أمام الحكومة.. ولجنة حل معوقات الاستثمار خطوة إيجابية

مستشفي القنطرة غرب

الرعاية الصحية: توسيع الحزم الخدمية المتخصصة للأطفال يعكس تطوير الخدمات

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

رصف طريق

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد