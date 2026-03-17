قبل 48 ساعة من الكشف عنها.. تسريب صور ومواصفات سيارة وBMW i3

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الصين تسريبات مثيرة لصور يُعتقد أنها تعود لسيارة BMW i3 القادمة (النسخة الكهربائية من الفئة الثالثة)، وذلك قبل يومين فقط من الموعد الرسمي لتدشينها العالمي في مارس 2026.

وظهرت ملامح السيارة بوضوح من خلال صور ملتقطة لشاشة المعلومات والترفيه داخل إحدى سيارات الاختبار، مما كشف عن تصميم مستوحى بشكل مباشر من الطرازات الاختبارية "(Neue Klasse) التي أبهرت الجمهور في المعارض السابقة.

تُظهر الصور المسربة تحولًا جذريًا في هوية بي إم دبليو الكهربائية، حيث تخلت السيارة عن الشبك الأمامي الضخم المعتاد لصالح تصميم أكثر بساطة وانسيابية يمتد بعرض المقدمة، مع دمج المصابيح الأمامية والشبك في وحدة بصرية واحدة.

ويعكس هذا المظهر الفلسفة التصميمية الجديدة للعلامة البافارية التي تركز على الخطوط الحادة والأسطح النظيفة، مما يمنح السيارة طابعًا مستقبليًا يبتعد عن التصاميم التقليدية لمحركات الاحتراق الداخلي التي اعتاد عليها عملاء الفئة الثالثة.

استدامة شاملة في الهيكل والبطارية والداخلية

لا يقتصر ابتكار i3 الجديدة على الشكل الخارجي فحسب، بل تمتد فلسفة "نوي كلاسه" لتشمل الاستدامة في كل جزء من أجزاء السيارة.

وتعتمد بي إم دبليو في تصنيع هذا الطراز على استخدام مكثف للمواد المعاد تدويرها في بناء الهيكل والشاسيه، بالإضافة إلى استخدام مواد مستدامة داخل المقصورة. كما تم تطوير البطاريات الجديدة لتكون أكثر كفاءة وأسهل في إعادة التدوير عند انتهاء عمرها الافتراضي، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات صديقة للبيئة في تاريخ الشركة.

من المتوقع أن يضم الجيل القادم من i3 تقنيات عرض متطورة تشمل نظام "BMW Panoramic Vision" الذي يعرض المعلومات على الزجاج الأمامي بعرض السيارة بالكامل، وهو ما ألمحت إليه الصور المسربة من داخل المقصورة. ويهدف هذا النظام إلى تقليل تشتت السائق وتوفير تجربة قيادة تفاعلية تعتمد على الواقع المعزز، مع دمج كامل للذكاء الاصطناعي في إدارة أنظمة السيارة والترفيه، مما يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات تسلا وموديلات مرسيدس الكهربائية المتطورة.

الموعد المرتقب وتوقعات السوق العالمي

مع اقتراب التدشين الرسمي المقرر بعد يومين، يترقب عشاق السيارات الكهربائية الكشف عن الأرقام النهائية للمدى والأداء، حيث تشير التوقعات إلى أن المنصة الجديدة ستوفر زيادة في المدى بنسبة 30% مقارنة بالموديلات الحالية. ومن المنتظر أن تكون i3 الكهربائية الجديدة حجر الزاوية في استراتيجية بي إم دبليو للتحول الكامل نحو الطاقة النظيفة، مع توقعات بوصولها إلى الأسواق العالمية ومنطقة الشرق الأوسط في أواخر عام 2026 أو مطلع عام 2027.