هوندا تكشف الستار عن ZR-V موديل 2026 الجديدة.. صور

تعزز هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات من تواجدها في هذا المجال، بعد طرح نسختها الجديدة المقدمة في السوق الياباني، والتي تحمل اللقب ZR-V موديل 2026، ضمن إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

مواصفات هوندا ZR-V موديل 2026

تعتمد هوندا ZR-V موديل 2026 على منظومة فنية تتيح الاختيار بين الدفع الأمامي أو الدفع الكلي للعجلات، وتستند السيارة إلى تقنية e:HEV بمحرك سعة 2.0 لتر، وتوفر هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 181 حصانًا، ما يعزز من كفاءة الأداء دون التضحية بالاقتصاد في استهلاك الوقود.

تصميم هوندا ZR-V موديل 2026

حصلت السيارة هوندا ZR-V على تحديثات واضحة في التصميم الخارجي، حيث جاءت مزودة بعجلات بقياس 18 بوصة باللون الأسود، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات، كما تضم عتبات جانبية بارزة، مع أقواس نصف دائرية تحيط بالعجلات لتعزيز المظهر الرياضي، وتأتي المرايا الجانبية كهربائية ومدعومة بإشارات انعطاف مدمجة، فيما تعتمد المصابيح الأمامية على تقنية LED بتصميم حاد.

مقصورة وتجهيزات هوندا ZR-V

زُودت السيارة هوندا ZR-V بنظام صوتي من Bose يضم 12 سماعة، كما تتوفر شاشة وسطية للترفيه والمعلومات بقياس 9 بوصات تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب الاتصال عبر البلوتوث، وتأتي لوحة العدادات رقمية بالكامل بقياس 10.2 بوصة، مع توفير مقاعد كهربائية وإضاءة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة هوندا ZR-V عالميًا

تقدم السيارة هوندا ZR-V موديل 2026 في السوق الياباني ضمن نطاق سعري يبدأ من 3,707,000 ين، ويصل إلى 4,727,800 ين، وهو ما يعادل تقريبًا ما بين 23,200 و29,600 دولار أمريكي.