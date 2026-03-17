شركة تعديل سيارات تحول هوندا سيفيك إلى سيارة رياضية خارقة

كشفت شركة التعديل اليابانية الشهيرة "ليبرتي واك" عن أحدث إبداعاتها المخصصة لطراز هوندا سيفيك تايب R من جيل FL5، محولة السيارة الرياضية الشهيرة إلى نسخة أكثر شراسة وهجومية.

ورغم السمعة المثيرة للجدل التي تلاحق الشركة بسبب تعديلاتها "الجراحية" على هياكل السيارات الفاخرة، إلا أن هذه الحزمة الجديدة جاءت متزنة بشكل مفاجئ مع الحفاظ على الروح الرياضية الأصلية للهاتشباك اليابانية.

تعديلات خارجية بلمسات يابانية رصينة

على عكس أسلوب الشركة المعتاد الذي يعتمد على تثبيت رفارف عريضة ببراغي ظاهرة، اختارت ليبرتي والك في مشروع سيفيك الجديد نهجًا أكثر سلاسة وتناغمًا مع خطوط التصميم الأصلية.

وشملت الحزمة زوائد أمامية ممتدة (Front Splitter)، وعتبات جانبية بارزة، بالإضافة إلى مشتت هواء خلفي ضخم يمنح السيارة ثباتًا أعلى عند السرعات المرتفعة.

كما تم تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي يسمح بخفض ارتفاعها بشكل جذري لتلتصق بالأرض، مما يعزز من حضورها الطاغي في التجمعات الرياضية.

تكلفة التميز في عالم التعديل

تتوفر حزمة التعديلات الجديدة بمستويات مختلفة من المواد والخامات، حيث تتراوح تكلفتها الرسمية بين 8.470 و13.860 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل تقريبًا 410.000 إلى 670.000 جنيه مصري وفقًا لأسعار صرف مارس 2026).

ويجب ملاحظة أن هذه التكلفة تغطي فقط زوائد الجسم الخارجي، ولا تشمل العجلات العريضة أو نظام التعليق الهوائي أو تكاليف التركيب والطلاء، مما يجعلها موجهة حصريًا لعشاق التميز الذين لا يقبلون بأنصاف الحلول.

المواصفات الفنية لهوندا سيفيك تايب R جيل FL5

تعتبر سيفيك تايب R الأساسية واحدة من أقوى سيارات الدفع الأمامي في العالم، وتأتي بالمواصفات التالية:

المحرك: 2.0 لتر تيربو (K20C1) رباعي الأسطوانات.

القوة: 315 حصانًا (في النسخة العالمية) وعزم دوران 420 نيوتن متر.

ناقل الحركة: يدوي بـ 6 سرعات مع نظام مطابقة دورات المحرك (Rev-matching).

التسارع: من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 5.4 ثانية.

السرعة القصوى: تصل إلى 275 كم/ساعة.

إرث ليبرتي والك ومستقبل تعديلات الهاتشباك

نجحت ليبرتي والك من خلال هذا المشروع في إثبات قدرتها على تقديم تعديلات "راقية" تناسب السيارات الرياضية اليومية دون الحاجة لتشويه معالمها الأساسية.

وبحلول عام 2026، يرى خبراء تعديل السيارات أن توجه الشركة نحو التصاميم الأكثر دمجًا وتناغمًا سيفتح لها آفاقًا جديدة في الأسواق العالمية، خاصة بين ملاك السيارات الذين يرغبون في تمييز مركباتهم عن النسخ المصنعية دون التضحية بقيمة السيارة عند إعادة البيع.