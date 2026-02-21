بمظهر رياضي.. مواصفات هوندا بريليود 2026 الجديدة

تعد السيارة هوندا بريليود، واحدة من أبرز السيارات التي قدمتها العلامة اليابانية في السوق العالمي ضمن موديلات 2026، حيث تحمل هذه السيارة باقة كبيرة من التجهيزات، مع تصميم عصري ينتمي إلى فئة الكوبيه المدمجة.

أبعاد هوندا بريليود 2026

تعتمد هوندا بريليود الجديدة على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,531 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,879 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,356 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,606 مم، أما سعة صندوق الأمتعة فتصل إلى 428 لتراً، وتأتي المصابيح الأمامية والخلفية إضافة إلى الإضاءة النهارية بتقنية LED، مع الإعتماد على جنوط رياضية تعزز من مظهر السيارة.

هوندا بريليود

أداء ومحرك هوندا بريليود 2026

تعتمد هوندا بريليود 2026 على نظام دفع هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي ضمن منظومة HEV، حيث يأتي المحرك البنزين بسعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات، ويولد قوة تبلغ 141 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 134 نيوتن متر.

هوندا بريليود

وينتج المحرك الكهربائي قوة تصل إلى 181 حصاناً، وبذلك تبلغ القوة الإجمالية للنظام نحو 200 حصان، مع عزم دوران إجمالي يصل إلى 314 نيوتن متر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لتراً، مع العمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تجهيزات هوندا بريليود 2026

تقدم بريليود شاشة وسطية لنظام المعلومات والترفيه، تأتي بقياس 9 بوصات، وتدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، ما يسهل ربط الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كابلات.

هوندا بريليود

كما زُودت السيارة بنظام صوتي مكون من 8 سماعات من طراز Bose، ولوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 10.2 بوصة، وتشمل التجهيزات أيضاً عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً.

تضم السيارة مجموعة واسعة من أنظمة الحماية والمساعدة، تشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

هوندا بريليود

كما تتوفر وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية لتوفير حماية متكاملة للركاب، وتدعم السيارة بأنظمة مساعدة حديثة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومساعد البقاء في المسار، وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب مثبت سرعة متكيف ونظام مراقبة النقطة العمياء.