هوندا سوبر 1 تستعد للانطلاق.. حجم صغير بتكنولوجيا عصرية

تستعد هوندا اليابانية وعملاق تصنيع السيارات، لطرح نسختها الجديدة سوبر 1، بعد تقديم صور وعبارات تشويقية لانطلاق هذه النسخة عالميًا، وتأتي السيارة بتصميم صغير الحجم من فئة الهاتشباك، مع لمسات عصرية، وباقة من التجهيزات.

الأداء الفني لسيارة هوندا سوبر 1

تعتمد هوندا سوبر 1 على نظام دفع كهربائي أمامي يولد قوة تصل إلى 94 حصانًا عند تفعيل وضع التعزيز، وهو ما يعادل 70 كيلوواط أو 95 PS، ويستند هذا الأداء إلى بطارية بسعة 29.6 كيلوواط ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

تجهيزات هوندا سوبر 1

تم تزويد السيارة هوندا سوبر 1 بشاشة عرض وسطية قياس 9 بوصات مخصصة لنظام الوسائط المتعددة، ما يتيح إدارة أنظمة الترفيه والاتصال بسهولة، كما تتكامل المنظومة الصوتية عبر ثمانية مكبرات من طراز BOSE.

وتحتوي هوندا سوبر 1 على لوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وتشمل التجهيزات كذلك فتحات تكييف بتصميم عصري، وإضاءة داخلية، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

أبعاد وتصميم هوندا سوبر 1

ترتكز هوندا سوبر 1 على قاعدة عجلات بطول 2.520 متر، ويبلغ طول السيارة 3.589 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.573 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.616 متر، وتعتمد السيارة تصميمًا بأربعة أبواب، إلى جانب باب خلفي مخصص لمساحة التخزين.

وتأتي الواجهة الأمامية بمصابيح دائرية تعمل بتقنية LED، كما تظهر أقواس عجلات بارزة تعزز من اللمسة الرياضية، مع عجلات قياس 15 بوصة باللون الأسود ذات تصميم أنيق، بالإضافة إلى سقف وقوائم باللون الاسود اللامع وكذلك علب المرايات الجانبية، المزودة بإشارات ضوئية.

السعر المتوقع لسيارة هوندا سوبر 1 عالميًا

تشير بعض التقارير العالمية إلى أن السعر المتوقع لطرح هوندا سوبر 1 عالميًا قد يبدأ من نحو 19,700 دولار أمريكي، وصولًا إلى سعر يبلغ 23 ألف دولار بحسب الفئة والتجهيزات.