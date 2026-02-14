قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
زيلينسكي: أوكرانيا تدافع وحدها عن أوروبا.. وأمريكا قادرة على إيقاف بوتين
عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هوندا سوبر 1 تستعد للانطلاق.. حجم صغير بتكنولوجيا عصرية

هوندا سوبر 1
هوندا سوبر 1
صبري طلبه

تستعد هوندا اليابانية وعملاق تصنيع السيارات، لطرح نسختها الجديدة سوبر 1، بعد تقديم صور وعبارات تشويقية لانطلاق هذه النسخة عالميًا، وتأتي السيارة بتصميم صغير الحجم من فئة الهاتشباك، مع لمسات عصرية، وباقة من التجهيزات.

الأداء الفني لسيارة هوندا سوبر 1

تعتمد هوندا سوبر 1 على نظام دفع كهربائي أمامي يولد قوة تصل إلى 94 حصانًا عند تفعيل وضع التعزيز، وهو ما يعادل 70 كيلوواط أو 95 PS، ويستند هذا الأداء إلى بطارية بسعة 29.6 كيلوواط ساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هوندا سوبر 1

تجهيزات هوندا سوبر 1

 تم تزويد السيارة هوندا سوبر 1 بشاشة عرض وسطية قياس 9 بوصات مخصصة لنظام الوسائط المتعددة، ما يتيح إدارة أنظمة الترفيه والاتصال بسهولة، كما تتكامل المنظومة الصوتية عبر ثمانية مكبرات من طراز BOSE.

هوندا سوبر 1

وتحتوي هوندا سوبر 1 على لوحة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وتشمل التجهيزات كذلك فتحات تكييف بتصميم عصري، وإضاءة داخلية، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية.

هوندا سوبر 1

أبعاد وتصميم هوندا سوبر 1

ترتكز هوندا سوبر 1 على قاعدة عجلات بطول 2.520 متر، ويبلغ طول السيارة 3.589 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.573 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.616 متر، وتعتمد السيارة تصميمًا بأربعة أبواب، إلى جانب باب خلفي مخصص لمساحة التخزين.

هوندا سوبر 1

وتأتي الواجهة الأمامية بمصابيح دائرية تعمل بتقنية LED، كما تظهر أقواس عجلات بارزة تعزز من اللمسة الرياضية، مع عجلات قياس 15 بوصة باللون الأسود ذات تصميم أنيق، بالإضافة إلى سقف وقوائم باللون الاسود اللامع وكذلك علب المرايات الجانبية، المزودة بإشارات ضوئية.

هوندا سوبر 1

السعر المتوقع لسيارة هوندا سوبر 1 عالميًا 

تشير بعض التقارير العالمية إلى أن السعر المتوقع لطرح هوندا سوبر 1 عالميًا قد يبدأ من نحو 19,700 دولار أمريكي، وصولًا إلى سعر يبلغ 23 ألف دولار بحسب الفئة والتجهيزات.

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الكرة الطائرة انسات

الأهلي وسبورتنج يحققان الفوز بالجولة الأولى من كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

تشيلسي

تشيلسي يكتسح هال سيتي برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

بلال عطية

إبراهيم عبد الجواد : بلال عطية لديه فرصة للاحتراف في راسينج الإسباني

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

