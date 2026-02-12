تبدأ من 599 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والتي تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالنواقل التقليدية، مع تنوع الموديلات والتصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد"، 5 سيارات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي في السوق المصري، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات الفنية.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 599.900 جنيه.

إم جي GT

تقدم إم جي GT بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك، دفع أمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 999,990 و 1,049,990 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

هيونداي النترا

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 899,000 و 1,095,000 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير

تستمد السيارة سوزوكى سويفت ديزاير قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 770,000 جنيه.