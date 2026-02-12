قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 599 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

سيارات أوتوماتيك 2026
سيارات أوتوماتيك 2026
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات ذات ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والتي تحظى بشعبية كبيرة مقارنة بالنواقل التقليدية، مع تنوع الموديلات والتصميمات، بالإضافة إلى الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد"، 5 سيارات ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي في السوق المصري، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات الفنية.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 599.900 جنيه.

إم جي GT

إم جي GT

تقدم إم جي GT بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 170 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك، دفع أمامي، وتتراوح أسعار السيارة بين 999,990 و 1,049,990 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وبسعر يبلغ 899,000 جنيه.

هيونداي النترا

هيونداي النترا

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 899,000 و 1,095,000 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير

سوزوكى سويفت ديزاير

تستمد السيارة سوزوكى سويفت ديزاير قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 770,000 جنيه.

