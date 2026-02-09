أخبار السيارات| ملوك الاعتمادية أسعار 5 سيارات كورية ويابانية في مصر.. انطلاق كيا PV5 2026.. مواصفات هيونداي IONIQ 9

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

أكد ستيفان وينكلمان، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني الإيطالية، أن السوق المصري يتمتع بعناصر جذب حقيقية دفعت العلامة لدخول مصر بشكل رسمي، حيث أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لطبيعة السوق وإمكاناته.

تبدأ من 90 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية من رينو في السوق السعودي

تعد السيارة رينو داستر من أرخص السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تحمل شعار العلامة الفرنسية العريقة رينو، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع طرحها عبر باقة من التجهيزات.

بمحرك كهربائي.. مواصفات هيونداي IONIQ 9 موديل 2026

تعد السيارة IONIQ 9 واحدة من أبرز الطرازات الكهربائية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية هيونداي عالميًا، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية والتصميم العصري.

ملوك الاعتمادية.. 5 سيارات كورية ويابانية في مصر "بالأسعار"

استطاعت السيارات الكورية الجنوبية واليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى الاعتمادية، والانتشار، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر.

انطلاق كيا PV5 موديل 2026.. كهربائية الأداء للمهام التجارية

تواصل كيا الكورية الجنوبية توسيع حضورها في قطاع المركبات الكهربائية، من خلال إطلاق الفان التجارية PV5 موديل 2026 عالميًا، والتي تأتي ضمن الفئة التجارية أوالخدمية مع الاعتماد على الطاقة النظيفة، نسبة إلى محركها الكهربائي، بالإضافة إلى باقى كبيرة من التجهيزات والتصميم العصري.

مواصفات شيفروليه سيلفرادو HD 2026 في السعودية.. بهذا السعر

تواصل شيفروليه توسيع حضورها في فئة الشاحنات الثقيلة من خلال تقديم سيلفرادو HD موديل 2026، التي تُعد واحدة من أبرز سيارات البيك أب ذات الصندوق الخلفي في السعودية، حيث تتوفر هناك عبر ثلاث فئات تجهيز مختلفة، وبسعر يبدأ من 220,800 ريال سعودي.



دودج تشارجر 2026 تظهر لأول مرة | صور ومواصفات خارقة

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر موديل 2026، وتنتمي تشارجر لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .