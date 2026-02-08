قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
حماس تجدد تمسكها بسلاحها: الوسطاء تفهموا موقفنا.. والخطر يأتي من إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دودج تشارجر 2026 تظهر لأول مرة | صور ومواصفات خارقة

دودج تشارجر موديل 2026
دودج تشارجر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر موديل 2026، وتنتمي تشارجر لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

دودج تشارجر موديل 2026

محرك دودج تشارجر موديل 2026

تستمد سيارة دودج تشارجر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام الدفع الرباعي .

دودج تشارجر موديل 2026

مواصفات دودج تشارجر موديل 2026

تمتلك سيارة دودج تشارجر موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تصميم مستوحى بوضوح من جيل الستينيات والسبعينيات لكن بلمسات مستقبلية حادة، وبها شريط إضاءة أمامي الذي يحيط بالواجهة الأمامية ويمنحها نظرة هجومية تشبه سيارات أفلام الخيال العلمي، وبها غطاء المحرك يحتوي على فتحات تهوية وظيفية ضخمة.

دودج تشارجر موديل 2026

بالاضافة إلي ان دودج تشارجر موديل 2026 بها، قمرة قيادة رقمية بامتياز، وبها شاشة عدادات مقاس 16 بوصة قابلة للتخصيص بالكامل، وشاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5.

دودج تشارجر موديل 2026

ويوجد بـ سيارة دودج تشارجر موديل 2026، مقاعد رياضية مكسوة بجلد النابا والكانتارا وتوفر دعم ممتاز، وبها إضاءة محيطية تتفاعل مع أحداث القيادة فعند الضغط على زر التشغيل، تتوهج المقصورة باللون الأحمر لتعلمك أنك بصدد ترويض وحش الهوريكين على الطريق.

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

دودج تشارجر موديل 2026

تأسست شركة دودج عام 1900 على يد الأخوين جون وهوراس دودج في ديترويت، وبدأت كمصنع لقطع غيار السيارات قبل إطلاق أول سيارة كاملة "موديل 30" عام 1914، والتي اشتهرت بهيكلها الفولاذي القوي.

دودج تشارجر موديل 2026

واستحوذت كرايسلر على الشركة عام 1928، لتصبح دودج رائدة في سيارات الأداء القوي والمحركات الجبارة (HEMI)، وتطورت عبر الزمن لتقدم طرازات عضلية شهيرة مثل تشارجر وتشالنجر.

دودج تشارجر موديل 2026

وجدير بالذكر ان دودج تعد اليوم رمز للسيارات الأمريكية القوية والأداء العالي في أسواق السيدان، والرياضية، والـ SUV. 

شركة دودج دودج تشارجر موديل 2026 السيارات الكوبيه الخارقة محرك دودج تشارجر تشارجر موديل 2026 تاريخ شركة دودج السيارات الكوبيه تشارجر الهوريكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ورئيس الصومال

برلماني: مصر لها دور محوري في دعم واستقرار القرن الإفريقي

مجلس النواب

رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: 50 مليار جنيه لدعم الأسمدة

قانون جرائم الإنترنت

إعفاء المتهم من الحبس والغرامة بقانون جرائم الإنترنت.. تفاصيل

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد