دودج تشارجر 2026 تظهر لأول مرة | صور ومواصفات خارقة

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر موديل 2026، وتنتمي تشارجر لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

دودج تشارجر موديل 2026

محرك دودج تشارجر موديل 2026

تستمد سيارة دودج تشارجر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 285 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بنظام الدفع الرباعي .

مواصفات دودج تشارجر موديل 2026

تمتلك سيارة دودج تشارجر موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تصميم مستوحى بوضوح من جيل الستينيات والسبعينيات لكن بلمسات مستقبلية حادة، وبها شريط إضاءة أمامي الذي يحيط بالواجهة الأمامية ويمنحها نظرة هجومية تشبه سيارات أفلام الخيال العلمي، وبها غطاء المحرك يحتوي على فتحات تهوية وظيفية ضخمة.

بالاضافة إلي ان دودج تشارجر موديل 2026 بها، قمرة قيادة رقمية بامتياز، وبها شاشة عدادات مقاس 16 بوصة قابلة للتخصيص بالكامل، وشاشة تعمل باللمس مركزية مقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام Uconnect 5.

ويوجد بـ سيارة دودج تشارجر موديل 2026، مقاعد رياضية مكسوة بجلد النابا والكانتارا وتوفر دعم ممتاز، وبها إضاءة محيطية تتفاعل مع أحداث القيادة فعند الضغط على زر التشغيل، تتوهج المقصورة باللون الأحمر لتعلمك أنك بصدد ترويض وحش الهوريكين على الطريق.

تاريخ شركة دودج في صناعة السيارات

تأسست شركة دودج عام 1900 على يد الأخوين جون وهوراس دودج في ديترويت، وبدأت كمصنع لقطع غيار السيارات قبل إطلاق أول سيارة كاملة "موديل 30" عام 1914، والتي اشتهرت بهيكلها الفولاذي القوي.

واستحوذت كرايسلر على الشركة عام 1928، لتصبح دودج رائدة في سيارات الأداء القوي والمحركات الجبارة (HEMI)، وتطورت عبر الزمن لتقدم طرازات عضلية شهيرة مثل تشارجر وتشالنجر.

وجدير بالذكر ان دودج تعد اليوم رمز للسيارات الأمريكية القوية والأداء العالي في أسواق السيدان، والرياضية، والـ SUV.