رينو تكشف النقاب عن داستر الرياضية الجديدة| صور

تواصل رينو الفرنسية توسيع خطة تواجدها في السوق الهندية، عبر الكشف عن النسخة الرياضية الجديدة من طراز داستر، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجري تصنيع السيارة هناك داخل منشآت رينو في مدينة تشيناي.

خيارات محركات رينو داستر الجديدة

توفر رينو داستر الرياضية مجموعة من خيارات منظومات الدفع، تبدأ بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 99 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

رينو داستر

كما تشمل الخيارات محركًا أقوى بسعة 1.3 لتر توربو رباعي الأسطوانات، ينتج 158 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض سداسي النقلات.

رينو داستر

نسخة هجينة من رينو داستر

إلى جانب المحركات التقليدية، تقدم داستر الرياضية نظام دفع هجين ذاتي الشحن، يعتمد على محرك بنزين سعة 1.8 لتر مدعوم بمحركين كهربائيين، ليصل إجمالي القوة إلى 158 حصانًا.

رينو داستر

تصميم وتجهيزات رينو داستر

حصلت السيارة على تصميم خارجي يعكس طابعًا أكثر حدة، مع واجهة أمامية بارزة تتوسطها هوية داستر، ومصابيح أمامية بتقنيةLED ، كما يمتد شريط إضاءة خلفي بعرض باب الصندوق، إلى جانب سقف بانورامي زجاجي، وجنوط رياضية، وقضبان مزدوجة أعلى السقف تعزز الجانب العملي.

رينو داستر

زودت رينو داستر الرياضية بتجهيزات داخلية من بينها لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 إنش، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس 10.1 إنش تدعم خدمات وتطبيقات جوجل، كما تتضمن المقصورة نظامًا صوتيًا من Arkamys، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في أنظمة السيارة والأوامر الصوتية.

رينو داستر

وتضم السيارة رينو داستر مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني، مثبت سرعة، المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.