سعر ومواصفات رينو ميجان 2026 في السعودية

تواصل علامة رينو الفرنسية تعزيز موقعها داخل السوق السعودي من خلال مجموعة متنوعة من طرازاتها، وتأتي ميجان ضمن أبرز الإصدارات التي حافظت على حضورها لسنوات طويلة وصولًا إلى موديلات 2026.

أداء ومحرك رينو ميجان 2026

تعتمد رينو ميجان 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 154 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتستطيع السيارة رينو ميجان 2026 التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 15.7 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد وتصميم رينو ميجان 2026

تأتي ميجان 2026 بأبعاد خارجية من فئة السيدان، ويبلغ طول السيارة 4632 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2058 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1443 ملم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2711 ملم، ويبلغ وزن السيارة الإجمالي 1277 كيلوجرامًا.

وتعتمد رينو ميجان 2026 على تصميم عصري، مع توفر مصابيح أمامية من نوع هالوجين أو LED حسب الفئة، إلى جانب مصابيح خلفية بتقنية LED، كما زُودت السيارة بجنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة، مع مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيًا، وبعض الفئات تدعم خاصية الطي الكهربائي.

مقصورة وتجهيزات رينو ميجان 2026

تقدم ميجان تجهيزات متعددة حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 4.2 بوصة في الفئات الأساسية، بينما تحصل الفئات الأعلى على شاشة 7 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تشمل المقصورة إضاءة داخلية محيطية في بعض النسخ، مع خيارات متعددة لنظام التكييف، تبدأ من مكيف يدوي وتصل إلى مكيف أوتوماتيكي ثنائي المناطق حسب الفئة.

وتأتي رينو ميجان 2026 مزودة بأربع وسائد هوائية تشمل السائق والراكب الأمامي والوسائد الجانبية الأمامية، كما تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة كذلك مساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة.

أسعار رينو ميجان 2026 في السعودية

تقدم رينو ميجان موديل 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 78,100 ريال سعودي، وتصل إلى نحو 95,050 ريال سعودي.