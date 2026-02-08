بمحرك كهربائي.. مواصفات هيونداي IONIQ 9 موديل 2026

تعد السيارة IONIQ 9 واحدة من أبرز الطرازات الكهربائية التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية هيونداي عالميًا، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية والتصميم العصري.

محرك وأداء هيونداي IONIQ 9 موديل 2026

تعتمد هيونداي IONIQ 9 موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية متطورة، تتوفر بخيارين من حيث القوة، الفئة الأولى تعتمد على محرك كهربائي واحد يولد قدرة تبلغ 160 كيلووات، أي ما يعادل 218 حصانًا.

أما الفئة الأقوى فتأتي بمحركين كهربائيين، يولدان معًا قوة إجمالية تصل إلى 320 كيلووات، ما يعادل 436 حصانًا، مع نظام دفع كلي، وبفضل هذه المنظومة، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى نحو 200 كيلومتر في الساعة.

بطارية ومدى هيونداي IONIQ 9 موديل 2026

تعتمد IONIQ 9 على بطارية بسعة 110 كيلووات ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 620 كيلومترًا بالشحنة الكاملة، وفق ظروف القيادة المثالية، كما تدعم السيارة تقنيات الشحن السريع، إذ يمكن شحن البطارية بقدرة تقارب 250 كيلووات، ما يسمح برفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال حوالي 24 دقيقة فقط.

أبعاد وتصميم هيونداي IONIQ 9 موديل 2026

تنتمي هيونداي IONIQ 9 إلى فئة السيارات الرياضية، إذ يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 3.13 متر، ما ينعكس على المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، ويصل الطول الكلي للسيارة إلى نحو 5.6 متر، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تصل سعتها إلى 1,323 لترًا.

ويحمل تصميم هيونداي IONIQ 9 ملامح عصرية تتماشى مع لغة التصميم الخاصة بسلسلة IONIQ، حيث تأتي الواجهة الأمامية بخطوط حادة وشريط إضاءة عريض بتصميم البيكسل، وهو عنصر بات علامة مميزة لسيارات هيونداي الكهربائية.

كما زُودت السيارة بمقابض أبواب مخفية لتعزيز الانسيابية، مع جنوط كبيرة ذات تصميم عصري تؤكد الطابع الرياضي، ومصابيح ضباب جانبية تكتمل بها المنظومة الضوئية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الداخلية التي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم وعناصر الحماية.