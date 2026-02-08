قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
احترافية في الصفقة.. أبو عبيد يكشف كواليس مفاوضات «الفاخوري» بين الأهلي وبيراميدز
تحذير إسرائيلي: غزة على شفا انفجار بينما واشنطن مُنشغلة بإيران
«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة
علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية .. تعرّف عليها
زيارة خاصة.. نشأت أكرم يكشف: علاقتي بالزمالك وجماهيره أعظم من مجرد لاعب
لا يُسبّب تشوهات | «الصحة»: مصر الأكثر إصابة بالحروق .. والتبرع بالجلد يكون بالطبقة السطحية
الزمالك يُجهّز طائرة خاصة لبعثته بعد مواجهة زيسكو لتسهيل العودة
باعوا الوهم للفقراء .. حكاية سقوط سماسرة العلاج الروحاني في أسوان
مرجع طبي عربي وإفريقي.. جامعة القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العيني
«نِمر من ورق» .. محللة أمريكية: ترامب قد يشن هجومًا على إيران بعد فشلها ضد إسرائيل
كل ما تريد معرفته عن JMC فيجاس 2026 الجديدة.. لعشاق البيك أب

JMC فيجاس 2026
JMC فيجاس 2026
صبري طلبه

تواصل JMC تعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال طرح طراز فيجاس 2026 الجديد، الذي ينتمي إلى فئة مركبات البيك أب، والتي تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى المهام الخاصة بهذه الفئة، إلى جانب الأداء الأقرب للرياضي.

تصميم وأبعاد JMC فيجاس 2026

اعتمدت JMC في فيجاس 2026 على تصميم خارجي يضم مصابيح ضباب أمامية وخلفية لتحسين الرؤية في الظروف الصعبة، إلى جانب مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع عتبات جانبية معدنية تسهّل عملية الدخول والخروج. 

JMC فيجاس 2026

بينما تستقر السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 16 بوصة، وتأتي الأبعاد الخارجية بطول إجمالي يبلغ 5,335 مم، وعرض 1,882 مم، وارتفاع 1,834 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3,150 مم.

مقصورة وتجهيزات JMC فيجاس 2026

تأتي مقصورة فيجاس 2026 بمقاعد مكسوة بمزيج من الجلد والقماش، مع إمكانية تعديل مقعدي السائق والراكب الأمامي يدويًا في 4 اتجاهات، كما تم تزويد الصف الخلفي بمقاعد قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين عند الحاجة. 

وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونوافذ كهربائية لجميع الأبواب، إضافة إلى نظام مكيف للهواء، وشاشة عدادات TFT بقياس 3.5 بوصة لعرض المعلومات الأساسية، وإضاءة داخلية أمامية لتحسين الاستخدام.

وزودت السيارة بنظام راديو يدعم الاتصال عبر البلوتوث، مع شاشة معلومات متعددة لعرض بيانات الرحلة، كما تتوفر منافذ USB ومقبس طاقة 12 فولت لشحن الأجهزة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة لمس أكبر تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

JMC فيجاس 2026

حرصت JMC على دعم فيجاس 2026 بحزمة من أنظمة السلامة، حيث تضم السيارة نظام منع انغلاق المكابح، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، إلى جانب نظام المساعدة على الانطلاق في المرتفعات، ونظام التحكم في نزول المنحدرات. 

كما تتوفر حساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، وأحزمة أمان ثلاثية النقاط للصفين الأمامي والخلفي، ونظام تذكير بحزام الأمان للسائق، وقفل مركزي مع مانع تشغيل، إضافة إلى خاصية القفل الأوتوماتيكي.

محرك JMC فيجاس 2026

تعتمد JMC فيجاس 2026 على محرك ديزل بسعة 2.5 لتر، مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 167 حصانًا، مع عزم دوران يتراوح بين 410 و430 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة من 6 سرعات.

JMC فيجاس 2026

