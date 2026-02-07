قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو ينضم لمجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
لماذا حذر الرسول من الغفلة في شهر شعبان؟.. علي جمعة: لـ7 أسباب
الأمم المتحدة: رش إسرائيل مبيد جليفوسات عند الخط الأزرق مع لبنان خطر جسيم
علاء ميهوب: عقوبة إمام عاشور يجب أن تكون أكبر من الغرامة المالية
موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر كممثل
5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة وأسعار شيفروليه تاهو في السعودية| صور

شيفروليه تاهو
شيفروليه تاهو
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيفروليه تاهو من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث استمرت على مدار سنوات في تعزيز تواجدها كخيار يجمع بين الطابع العائلية والرياضي.

تصميم شيفروليه تاهو

تحمل شيفروليه تاهو ملامح تصميمية تعكس طابعها الرياضي وحجمها الكبير، حيث يبلغ طول السيارة 5,351 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,370 ملم، وارتفاعها إلى 1,927 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3,071 ملم.

شيفروليه تاهو

يبدأ وزن السيارة شيفروليه تاهو من 2,702 كجم، وتدعم مظهرها الخارجي مصابيح LED أمامية وخلفية مزودة بإضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات ألمنيوم تتوفر بمقاسات متعددة تتراوح بين 18 و20 وحتى 22 بوصة وفقًا للفئة.

محرك وأداء سيارة شيفروليه تاهو

توفر شيفروليه تاهو في السعودية خيارين من المحركات، الأول بمحرك سعة 5.3 لتر يولد قوة تصل إلى 355 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع خلفي أو رباعي.

شيفروليه تاهو

أما الخيار الثاني للسيارة شيفروليه تاهو فيعتمد على محرك أكبر بسعة 6.2 لتر، بقوة 420 حصانًا وعزم يصل إلى 624 نيوتن متر، مع نفس ناقل الحركة وخيارات الدفع.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه تاهو

 تتنوع خامات المقاعد لسيارة شيفروليه تاهو بين القماش والجلد حسب الفئة، مع توفر مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخيارات التدفئة والتهوية، إلى جانب خاصية الذاكرة في الفئات الأعلى، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 أو 10.2 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية تصل إلى 12.3 بوصة.

شيفروليه تاهو

ويتوفر نظام صوتي من Bose بعدد سماعات يصل إلى 10، مع إمكانية إضافة شاشات ترفيه خلفية، وشاحن لاسلكي، وثلاجة مخصصة لحفظ المشروبات، وتعتمد أيضًا على مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة التي تعزز الثقة أثناء القيادة، حيث تشمل ست وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق، إلى جانب أنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات والجر.

وتدعم السيارة شيفروليه تاهو مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، وفي الفئات الأعلى، تتوفر أنظمة أكثر تطورًا مثل التحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، بالإضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

شيفروليه تاهو

سعر سيارة شيفروليه تاهو في السوق السعودي

تتوفر شيفروليه تاهو في السوق السعودي بعدة فئات تختلف في التجهيزات ، حيث تبدأ أسعارها من 248,900 ريال سعودي.

شيفروليه تاهو شيفروليه تاهو مواصفات شيفروليه تاهو سعر شيفروليه تاهو سعر شيفروليه تاهو في السعودية أسعار شيفروليه تاهو أسعار سيارة شيفروليه تاهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عيب خطير في لامبورجيني الخارقة .. ومقارنة بين كورولا وسنترا

نيسان وإنفينيتي

نيسان وإنفينيتي تخططان لثورة هائلة في تصميم اكصدامات السيارات

هيونداي

بسبب نقص المبيعات.. هيونداي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة

بالصور

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد