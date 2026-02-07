المواصفات الكاملة وأسعار شيفروليه تاهو في السعودية| صور

تعتبر السيارة شيفروليه تاهو من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، حيث استمرت على مدار سنوات في تعزيز تواجدها كخيار يجمع بين الطابع العائلية والرياضي.

تصميم شيفروليه تاهو

تحمل شيفروليه تاهو ملامح تصميمية تعكس طابعها الرياضي وحجمها الكبير، حيث يبلغ طول السيارة 5,351 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,370 ملم، وارتفاعها إلى 1,927 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3,071 ملم.

يبدأ وزن السيارة شيفروليه تاهو من 2,702 كجم، وتدعم مظهرها الخارجي مصابيح LED أمامية وخلفية مزودة بإضاءة نهارية، إضافة إلى عجلات ألمنيوم تتوفر بمقاسات متعددة تتراوح بين 18 و20 وحتى 22 بوصة وفقًا للفئة.

محرك وأداء سيارة شيفروليه تاهو

توفر شيفروليه تاهو في السعودية خيارين من المحركات، الأول بمحرك سعة 5.3 لتر يولد قوة تصل إلى 355 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 518 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع خلفي أو رباعي.

أما الخيار الثاني للسيارة شيفروليه تاهو فيعتمد على محرك أكبر بسعة 6.2 لتر، بقوة 420 حصانًا وعزم يصل إلى 624 نيوتن متر، مع نفس ناقل الحركة وخيارات الدفع.

مقصورة وتجهيزات شيفروليه تاهو

تتنوع خامات المقاعد لسيارة شيفروليه تاهو بين القماش والجلد حسب الفئة، مع توفر مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخيارات التدفئة والتهوية، إلى جانب خاصية الذاكرة في الفئات الأعلى، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 أو 10.2 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية تصل إلى 12.3 بوصة.

ويتوفر نظام صوتي من Bose بعدد سماعات يصل إلى 10، مع إمكانية إضافة شاشات ترفيه خلفية، وشاحن لاسلكي، وثلاجة مخصصة لحفظ المشروبات، وتعتمد أيضًا على مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة التي تعزز الثقة أثناء القيادة، حيث تشمل ست وسائد هوائية، ونظام فرامل مانع للانغلاق، إلى جانب أنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات والجر.

وتدعم السيارة شيفروليه تاهو مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وحساسات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية، وفي الفئات الأعلى، تتوفر أنظمة أكثر تطورًا مثل التحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ تلقائية، بالإضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

سعر سيارة شيفروليه تاهو في السوق السعودي

تتوفر شيفروليه تاهو في السوق السعودي بعدة فئات تختلف في التجهيزات ، حيث تبدأ أسعارها من 248,900 ريال سعودي.