الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بايرن ميونخ يستعيد هاري كين ونوير قبل مواجهة هوفنهايم

إسراء أشرف

استعاد بايرن ميونخ جاهزيته الكاملة قبل مواجهة هوفنهايم المقررة غدا الأحد ضمن منافسات دوري البوندسليجا، بعد تأكد جاهزية المهاجم هاري كين والحارس مانويل نوير.

وقال فينسنت كومباني، مدرب الفريق، للصحافيين اليوم السبت: "اللاعبون تدربوا بأقصى قدر من اللياقة على مدار الأسبوع، هاري تعافى من المرض الذي عرقل تدريباته في بداية الأسبوع، ومانويل نوير سينضم قريبًا للتدريبات، مما يجعل جميع اللاعبين متاحين".

ويستعد بايرن لمحو آثار أول هزيمة له هذا الموسم أمام أوجسبورج 1-2، التي أعقبتها مباراة التعادل 2ـ2 مع هامبورج، مما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى ست نقاط فقط.

ويجمع اللقاء بين أقوى هجومين في الدوري؛ حيث سجل بايرن 74 هدفًا، فيما أحرز هوفنهايم 43 هدفًا، بعد فوزه في آخر خمس مباريات.

ووصف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، فريق هوفنهايم بأنه مفاجأة الموسم، لاحتلاله المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

واعتبر كومباني أن مواجهة الفريقين ستبرز أفضل أداء من لاعبيه، مضيفًا: "عندما يظهر المنافس بهذه القوة، يكون ذلك مفيدًا للجماهير ويحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا".

ولا تقتصر المباراة على الصراع بين هدافي الفريقين، كين وأندريج كراماريتش، بل تشمل مواجهة حراس المرمى بين نوير وأوليفر باومان، مع متابعة خاصة لتأثير ذلك على اختيارات المنتخب الألماني استعدادًا لكأس العالم، خصوصًا بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن التي ستبعده عن البطولة.

ورغم الدعوات لعودة نوير للمنتخب، لا يزال الحارس المخضرم البالغ 39 عامًا متمسكًا بقراره بعدم العودة للمنتخب، كما لم يحدد بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع بايرن لموسم إضافي، مؤكدا على رغبته في التركيز على تقديم أفضل مستوى مع النادي، واتخاذ قراراته بشكل مستقل.

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

وزير العمل

العمل: ضوابط واضحة بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير الزراعة

غدا.. وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

