بايرن ميونخ يستعيد هاري كين ونوير قبل مواجهة هوفنهايم

استعاد بايرن ميونخ جاهزيته الكاملة قبل مواجهة هوفنهايم المقررة غدا الأحد ضمن منافسات دوري البوندسليجا، بعد تأكد جاهزية المهاجم هاري كين والحارس مانويل نوير.

وقال فينسنت كومباني، مدرب الفريق، للصحافيين اليوم السبت: "اللاعبون تدربوا بأقصى قدر من اللياقة على مدار الأسبوع، هاري تعافى من المرض الذي عرقل تدريباته في بداية الأسبوع، ومانويل نوير سينضم قريبًا للتدريبات، مما يجعل جميع اللاعبين متاحين".

ويستعد بايرن لمحو آثار أول هزيمة له هذا الموسم أمام أوجسبورج 1-2، التي أعقبتها مباراة التعادل 2ـ2 مع هامبورج، مما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى ست نقاط فقط.

ويجمع اللقاء بين أقوى هجومين في الدوري؛ حيث سجل بايرن 74 هدفًا، فيما أحرز هوفنهايم 43 هدفًا، بعد فوزه في آخر خمس مباريات.

ووصف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، فريق هوفنهايم بأنه مفاجأة الموسم، لاحتلاله المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن الصدارة.

واعتبر كومباني أن مواجهة الفريقين ستبرز أفضل أداء من لاعبيه، مضيفًا: "عندما يظهر المنافس بهذه القوة، يكون ذلك مفيدًا للجماهير ويحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا".

ولا تقتصر المباراة على الصراع بين هدافي الفريقين، كين وأندريج كراماريتش، بل تشمل مواجهة حراس المرمى بين نوير وأوليفر باومان، مع متابعة خاصة لتأثير ذلك على اختيارات المنتخب الألماني استعدادًا لكأس العالم، خصوصًا بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن التي ستبعده عن البطولة.

ورغم الدعوات لعودة نوير للمنتخب، لا يزال الحارس المخضرم البالغ 39 عامًا متمسكًا بقراره بعدم العودة للمنتخب، كما لم يحدد بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع بايرن لموسم إضافي، مؤكدا على رغبته في التركيز على تقديم أفضل مستوى مع النادي، واتخاذ قراراته بشكل مستقل.