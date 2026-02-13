قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
تكنولوجيا وسيارات

سكودا تقدم سيارتها الكهربائية EPIQ.. بتصميم رياضي صغير

سكودا EPIQ
سكودا EPIQ
صبري طلبه

كشفت سكودا العالمية عن سيارتها الكهربائية الجديدة EPIQ، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم، ويأتي هذا الطراز بلمسات عصرية تتعلق بالتصميم، بالإضافة إلى قدرات فنية تعتمد بالكامل على الأداء الكهربائي.

بطارية ومدى سكودا EPIQ

تعتمد سكودا EPIQ على أكثر من خيار لسعة البطارية، حيث تأتي الفئة الأولى مزودة ببطارية سعة 37 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى نحو 315 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، أما الفئة الأعلى فتأتي ببطارية أكبر بسعة 51.7 كيلوواط ساعة، تتيح مدى يصل إلى 430 كيلومترًا.

سكودا EPIQ

منظومة الدفع الكهربائية

توفر EPIQ ثلاث فئات من حيث الأداء، تبدأ بمحرك كهربائي بقوة 85 كيلوواط، ما يعادل 115 حصانًا، وتتصاعد إلى نسخة بقوة 99 كيلوواط أو 135 حصانًا، وصولًا إلى الفئة الأعلى التي تقدم قوة 155 كيلوواط، أي ما يعادل 211 حصانًا، وتعتمد السيارة على نظام نقل حركة أوتوماتيكي مخصص للسيارات الكهربائية.

سكودا EPIQ

السرعة القصوى والتسارع

تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 150 و160 كيلومترًا في الساعة، وفقًا للفئة المختارة، أما التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، فيتراوح بين 7.4 ثانية في النسخ الأقوى، و11 ثانية في الفئات الأساسية.

سكودا EPIQ

تصميم سكودا EPIQ

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.60 متر، فيما يبلغ طولها الإجمالي نحو 4.17 متر، ويظهر الطابع الرياضي من خلال جنوط بتصميم حديث، ومصابيح أمامية LED حادة الشكل، إلى جانب أقواس بارزة أعلى العجلات.

كما تتضمن السيارة قضبان تحميل على جانبي السقف، وجناحًا خلفيًا مثبتًا أعلى الزجاج، إضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية لدعم أنظمة المساعدة أثناء الركن. 

