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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 335 حصان .. سكودا تقدم الروك VRS الرياضية

السيارة سكودا الروك VRS
السيارة سكودا الروك VRS
صبري طلبه

تعزز سكودا من تواجدها عالميًا بعد الكشف عن أحدث إصداراتها، وهي النسخة الروك VRS، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، وتقدم السيارة بعدد من التجهيزات، مع محركات كهربائية وإطلالة عصرية ضمن فئات الكروس اوفر.

القدرات الفنية للسيارة سكودا الروك VRS

تعتمد السيارة سكودا الروك VRS على 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية قدرها 335 حصانا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وبتقنيات الدفع الكلي للعجلات.

 السيارة سكودا الروك VRS

مدى السير وتسارع سكودا الروك VRS

يصل مدى سير سكودا الروك VRS إلى 547 كيلومتر، ويمكن شحنها من 10% إلى 80% من طاقتها خلال 26 دقيقة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.4 ثانية.

تجهيزات السيارة سكودا الروك VRS

تضم السيارة سكودا الروك VRS مقصورة داخلية عصرية، حيث تمتلك شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، وسقف زجاجي بانوراما، مع مقاعد الكنتارا بمظهر رياضي باللون الفسفوري وعدد من اللمسات العصرية.

 السيارة سكودا الروك VRS

تصميم السيارة سكودا الروك VRS

تمتلك السيارة سكودا الروك VRS مظهر رياضي مميز، حيث تمتلك السيارة مقدمة هجومية تتسم بالشراسة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وسبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج صاحب الإطلالة المعتمة، جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة.

سكودا الروك سكودا الروك سكودا الروك VRS السيارة سكودا الروك VRS

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