اركب BMW X1 موديل 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر .. أرخص سيارة رياضية

تعد سيارة BMW X1 هي ارخص سيارة رياضية انطلقت من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتضم هذه السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية بحسب الفئة المقدمة، مع امتلاكها تصميم رياضي مميز وحزمة من وسائل الحماية والتحكم.

وظهرت السيارة BMW X1 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة "كسر الزيرو"، ضمن موديلات 2024 فئة X LINE، بمفهوم الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار السيارة إلى جانب أهمية الفحص الشامل.

القدرات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2024

تعتمد السيارة BMW X1 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

BMW X1

وتستطيع السيارة BMW X1 أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عند خوض مسافة 100 كيلومتر.

أبرز تجهيزات السيارة BMW X1

تحتوي السيارة BMW X1 على مجموعة من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني، والثبات الالكتروني ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ومستشعرات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية.

BMW X1

تضم السيارة BMW X1 مقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، جنوط رياضية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف، قفل مركزي، زجاج خلفي مظلل، مصابيح ضباب، إضاءة LED، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي.

أبعاد السيارة BMW X1

تأتي السيارة BMW X1 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4500 مم للطول الكلي، و1845 مم للعرض، و1642 مم للارتفاع، وخلوص ارضي 205 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات 2692 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لترًا.