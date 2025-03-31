فبريكا أوتوماتيك.. سعر أرخص سيارة صينية في مصر

تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إل انتشارها الواسع، مع الانتماء إلى فئة السيدان العائلية والإقتصادية.

ورصدت السيارة شيري أريزو 5 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بمفهوم "كسر الزيرو"، بعد قطع مسافة قدرها 4500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025 فئة . BASELINE

ننصح الراغبين في شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط أسعار السيارة داخل السوق، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل للسيارة فيما يتعلق بالقدرات الفنية أو الهيكلية.

شيري أريزو 5

الأداء الفني لمحرك السيارة شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الجر الأمامي.

تسارع السيارة شيري أريزو 5

تتسارع السيارة شيري أريزو 5 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

شيري أريزو 5

استهلاك الوقود للسيارة شيري أريزو 5

تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أبرز السيارات الاقتصادية، حيث يصل استهلاك الوقود إلى 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

شيري أريزو 5

أبرز تجهيزات السيارة شيري أريزو 5

تضم السيارة شيري أريزو 5 مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج مظلل، مدخل AUX و USB، حساسات ركن، وسائد هوائية، مثبت سرعة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، قفل مركزي للأبواب، مصابيح ضباب، نظام إيموبليزر ضد السرقة.