فبريكا أوتوماتيك.. سعر أرخص سيارة صينية في مصر

تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في السوق المصري، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إل انتشارها الواسع، مع الانتماء إلى فئة السيدان العائلية والإقتصادية.
ورصدت السيارة شيري أريزو 5 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بمفهوم "كسر الزيرو"، بعد قطع مسافة قدرها 4500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025 فئة . BASELINE
ننصح الراغبين في شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط أسعار السيارة داخل السوق، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل للسيارة فيما يتعلق بالقدرات الفنية أو الهيكلية.
الأداء الفني لمحرك السيارة شيري أريزو 5
تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وتقنية الجر الأمامي.
تسارع السيارة شيري أريزو 5
تتسارع السيارة شيري أريزو 5 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
استهلاك الوقود للسيارة شيري أريزو 5
تعتبر السيارة شيري أريزو 5 من أبرز السيارات الاقتصادية، حيث يصل استهلاك الوقود إلى 7 لترات، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
أبرز تجهيزات السيارة شيري أريزو 5
تضم السيارة شيري أريزو 5 مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، زجاج مظلل، مدخل AUX و USB، حساسات ركن، وسائد هوائية، مثبت سرعة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، قفل مركزي للأبواب، مصابيح ضباب، نظام إيموبليزر ضد السرقة.