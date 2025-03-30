أسعار تسلا موديل 3 عام 2025 في الإمارات .. الأرخص من نوعها

تعتبر سيارات موديل 3 الأرخص من نوعها داخل السوق الاماراتي والعالمي، وذلك ضمن طرازات علامة تسلا الأمريكية، صاحبة الشعبية الكبيرة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتقدم هذه السيارة في الإمارات عبر 3 فئات بأسعار تبدأ من 167,990 درهم.

محركات السيارة تسلا موديل 3 والمنظومة الفنية

تعتمد الفئة الأولى من سيارة تسلا موديل 3 على محرك بقوة 325 حصانا وبطارية سعة 60 كيلووات، مع مدى 491 كم، وسرعة قصوى تصل إلى 225 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 6.1 ثانية.

تسلا موديل 3

تأتي السيارة بفئة اخرى Long Range AWD والتي تعتمد على محرك بقوة 441 حصانا و493 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تقنية الدفع الكلي وسرعة قصوى تصل إلى 233 كم/ساعة، وزمن تسارع يبلغ 4.4 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س.

تسلا موديل 3

وتعتمد الفئة الثالثة Performance AWD على محركات كهربائية بقوة 513 حصانا وعزم أقصى للدوران 660 نيوتن متر، مع القدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 3.3 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 261 كيلومتر في الساعة.

تسلا موديل 3

أسعار السيارة تسلا موديل 3 "2025" في الامارات

تقدم السيارة تسلا موديل 3 بسعر 167,990 درهم للفئة Rear-Wheel Drive، بينما يتراوح سعر فئة Long Range AWD و Performance AWD بين 197,990 درهم و 219,990 درهم إماراتي.