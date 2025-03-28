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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رينو داستر 2020 بهذا السعر .. سوق المستعمل

رينو داستر
رينو داستر
صبري طلبه

تعتبر السيارة رينو داستر واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي انطلقت في مصر باختلاف الاجيال والموديلات، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى قدراتها الفنية المقدمة من العلامة الفرنسية، بالإضافة إلى عنصر التصميم الخارجي من فئة الـ SUV.

وظهرت السيارة رينو داستر موديل 2020 اعلى فئة في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا وبسعر يبلغ 720 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا المقبلين على شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار في السوق.

القدرات الفنية للسيارة رينو داستر موديل 2020

تستمد السيارة رينو داستر موديل 2020 من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 115 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي، واستهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو داستر 

تجهيزات السيارة رينو داستر موديل 2020

تضم السيارة رينو داستر موديل 2020 مجموعة من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كامير لسهولة الاصطفاف، شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي مكون من 4 مكبرات، بلوتوث، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية مع تحكم داخلي، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية التحكم، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

رينو داستر 

وزودت السيارة رينو داستر موديل 2020 بنظام مثبت السرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام مانع السرقة إيموبليزر، ريموت تحكم، زر تشغيل وإيقاف المحرك، زجاج خلفي مظلل.

رينو داستر 

وتأتي السيارة رينو داستر موديل 2020 بأبعاد خارجية تقدر بـ 4341 مم للطول الكلي، و1804 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1693 مم، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2674 مم، ومساحة تخزين خلفية تبلغ 445 لترًا.

رينو داستر رينو داستر رينو داستر 2020 أسعار رينو داستر سوق المستعمل

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